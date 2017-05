„Turul curățeniei”, succes pentru Asociația Turism Alternativ

Aproape 40 de persoane s-au adunat duminică de la ora 15, în fața Primăriei Municipiului Arad, pentru a lua parte la acțiunea de ecologizare a celui mai popular traseu turistic utilizat de voluntarii proiectului Arad Free Tours.

La starea de bine a participanților a contribuit și Dan Ursu Olar, artist ce le-a cântat celor prezenți la Hand Drums, organizatorii evenimentului ținând să-i mulțumească pe această cale. De asemenea, conducerea Asociației Turism Alternativ, prin președintele Mario Csipai, a ținut să le mulțumească tuturor celor prezenți, dar și celor care au contribuit la promovarea acțiunii.

„Le mulțumim tuturor celor care ne-a fost ieri alături la prima noastră acțiune de ecologizare, pe are am îmbinat-o cu muzică stradală și povești despre istoria orașului. Ne-am adunat în jur de 35 de persoane, însă gunoaiele au fost mai multe decât noi, iar în cele aproape trei ore de plimbare nu am reușit să parcurgem tot traseul pe care ni l-am propus” – transmit membrii Asociației Turism Alternativ printr-un comunicat.

Dat fiind faptul că în timpul acțiunii de ieri nu au reușit să curețe tot traseul, aceștia promit că vor reveni cu o acțiune identică, pe porțiunea de traseu rămasă. În total s-au strâns în jur de 40 de saci de gunoi, deșeurile fiind colecate selectiv.