„U” Cluj pornește cu prima șansă

UTA dispută, mâine, de la ora 17.45, partida restanță din cadrul etapei a VI-a, contra celor de la Universitatea Cluj, chiar sub Feleac. Tehnicianul echipei UTA, Laszlo Balint a văzut meciul adversarului cu FCSB, din Cupa României și are numai cuvinte de laudă la adresa acestuia.

Clujenii, favoriți!

Deși se află pe locul 12 în clasament, după ce mult timp au fost pe loc retrogradant, elevii lui Adrian Falub sunt considerați ca având prima șansă, chiar de tehnicianul UTA-ei.

„Din punctul meu de vedere, Universitatea Cluj pleacă favorită. Am mai spus și acum câteva săptămâni, cred că echipa clujeană nu și-a spus încă ultimul cuvânt în privința primelor locuri din clasament. Și cu FCSB, în Cupă, a arătat bine, are jucători valoroși, cu experiență și un antrenor care știe ce înseamnă liga a II-a și gestionează bine această luptă pentru locurile din față. Din punct de vedere sportiv, au făcut un mare pas înainte, s-a văzut și la meciul cu FCSB, au fost și motivați de un astfel de joc. Una peste alta, după ce am văzut acel meci, pot spune că Universitatea Cluj a arătat ca o echipă bună de primă ligă. Jucând acasă, în fața propriilor suporteri, e clar că formația gazdă pornește cu prima șansă. Asta nu înseamnă că mergem acolo să ne apărăm, sau să ciupim ceva. Vom încerca să avem același spirit și atitudine, sunt convins că băieții își vor recăpăta energia foarte repede și vom aborda meciul în așa fel încât să mergem pe același drum. Nu știu dacă trebuie să ținem cont de vreun jucător de la ei, dar – dacă vreți – e clar că fotbaliști precum Gavra sau Goga pot decide soarta unui meci. Să nu uităm și faptul că Universitatea a stat sâmbătă, ne convenea și nouă să jucăm atunci când ea juca în altă parte, fără spectatori” – a declarat Laszlo Balint.

Lotul de jucători

UTA a deplasat la Cluj 20 de jucători: Iacob; Bolboașă – portari, A. Rus, Melinte, Fl. Ilie, Șeroni, Salka, Tomozei, Deta, Oroian, Lorenzi, Moise, Isac, Ursu, Hrezdac, Miculescu, Ioniță, Bustea, Buhăcianu, C. Rus – jucători de câmp.