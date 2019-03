UDMR, în plin proces de alegeri

Adunări generale cu alegeri în toate organizațiile UDMR. Maghiarii din cadrul UDMR sunt chemați an de an să ia parte la adunări generale, însă în acest an trebuie să își aleagă și președintele organizației, pentru următorii doi ani.

„Avem Adunări Generale în fiecare an, dar în acest an avem și alegeri. În această perioadă fiecare organizație locală desfășoară alegeri. În același timp, ne pregătim și pentru Adunarea Generală de la nivel județean, care va avea loc pe 26 aprilie. Va fi tot o adunare cu alegerea președintelui Organizației Județene UDMR Arad. Sunt alegeri foarte importante, atât la nivel local, cât și județean, întrucât vom avea 4 alegeri în următorii 2 ani. Vor fi doi ani cu foarte multă muncă pentru fiecare organizație în parte”, a punctat deputatul UDMR și actualul președinte de organizație, Petru Farago.

Acesta a subliniat că „îmi voi depune candidatura pentru un nou mandat de 2 ani ca președinte al Organizației Județene. Decizia am luat-o în urma discuțiilor purtate cu colegii, consilierii și primarii UDMR”.

În ceea ce privește alegerile europarlamentare, Farago a subliniat că „a început strângerea de semnături. La nivelul Aradului dorim să strângem 8 mii de semnături. Este foarte important să avem primul contact cu cetățenii, cu alegătorii”. În acest context, pe 9 martie va avea loc la Oradea Consiliul Reprezentanților Unionali, moment în care se va definitiva și lista candidaților pentru Bruxelles.

15 martie cu vicepremierul Ungariei

Pe 15 martie, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, UDMR Arad va organiza manifestări de amploare în Parcul Reconcilierii. La aceste manifestări a fost confirmată prezența vicepremierului Ungariei, Semjén Zsolt. Ziua de 15 martie se va încheia la Sala Polivalentă, acolo unde cei de la Experidance Budapesta vor oferi un spectacol deosebit.