Uleiul de canabis, solutia surpriza pentru bolnavii de glaucom

Practic, cei care se imbolnavesc de glaucom devin din ce in ce mai izolati, intrucat nu mai pot percepe mediul precum persoanele sanatoase. In al doilea rand, vorbim despre o boala progresiva care netratata va duce la cecitate. Prin urmare, bolnavii stiu ca au putine sanse ca vreodata sa vada mai bine si chiar risca sa devina orbi.

Glaucomul este caracterizat prin cresterea tensiunii intraoculare si scaderea acuitatii vizuale, desi pot exista si cazuri in care presiunea din ochi este normala sau in care aceasta se mareste temporar, fara a declansa teribila boala. Aceasta este a doua cauza de orbire la nivel mondial, dupa afectiunile retinei, iar in Romania exista in prezent peste 150.000 de cazuri.

Glaucomul este de mai multe tipuri, in functie de modul, varsta si motivele pentru care se instaleaza, astfel:

– cronic (se instaleaza treptat, asimptomatic);

– acut (se instaleaza brusc, din cauza cresterii presiunii intraoculare);

– primitiv (apare fara motiv cunoscut si se imparte in glaucom cu unghi inchis, cu unghi deschis si congenital);

– secundar (apare in urma unei cauze identificabile si se imparte in glaucom pigmentar, exfoliativ, neurovascular si traumatic);

– congenital;

– infantil (apare la varsta de 3-4 ani);

– juvenil (apare dupa varsta de 10 ani);

– glaucom la adulti (cea mai comuna forma, in special la varsta a treia).

Cauzele care favorizeaza aparitia glaucomului sunt antecedentele familiale, imbatranirea, diabetul si bolile vasculare, miopia severa si hipertensiunea arteriala. Din fericire, exista insa si o solutie pentru bolnavii de glaucom, iar aceasta se numeste ulei de canabis.

Uleiul de canabis, efecte dovedite impotriva acestei boli

Uleiul de canabis este o substanta care interactioneaza foarte bine cu organismul uman si are numeroase beneficii asupra acestuia, unele dovedite, altele in curs de testare. Printre altele, uleiul de canabis duce la ameliorarea durerilor de orice fel, dar si la reglarea glicemiei, intarirea sistemului imunitar si imbunatatirea circulatiei sangvine. Totodata, acest ulei diminueaza starile de agitatie ale copiilor cu ADHD, atenueaza sindromul Tourette si imbunatateste functiile cognitive, dar si reduce tensiunea intracraniana, in cazul traumatismelor craniene si ischemiei cerebrale.

In ceea ce priveste glaucomul, uleiul de canabis are proprietatea de a reduce tensiunea intraoculara la jumatate. Acest lucru duce la ameliorarea semnificativa a simptomelor bolii si reprezinta o adevarata speranta si gura de oxigen pentru cei care sufera de aceasta boala teribila.

Daca si tu doresti sa incepi un tratament cu ulei de canabis, trebuie sa stii ca, in ciuda numelui, aceasta substanta nu contine deloc THC (tetrahidrocanabinol), compusul activ din marijuana responsabil cu instalarea efectelor psihoactive. In schimb, uleiul de canabis contine CBD (canabidiol), substanta la care organismul uman reactioneaza foarte bine si care nu are niciun fel de efecte adverse.