Ultima săptămână cu Oravitzan

„Peste o mie de iubitori de artă din Arad și Timișoara, dar și turiști din Franța, Germania, Austria, Spania, Israel și Mexic, au vizitat expoziția, de la deschiderea ei”, spun reprezentanții Complexului Muzeal Arad.

Silviu Oravitzan, nume de referință pentru arta românească, dezvoltă un concept unitar, centrat asupra simbolisticii creștine: Cruce, Centru, Lumină. De mai bine de treizeci de ani, aceste teme majore ale creației sale sunt interpretate prin mijlocirea diferitelor medii de expresie (desen, pictură, sculptură), fiind prezentate publicului în spații laice (Palais des Arts – Marsilia, The National Museum of Catholic Art and History – New-York, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Muzeul de Artă Timișoara, Espace Saint-Exupery – Paris, Institutul Cultural Român – Viena, Muzeul Național Brukenthal, Palatul Palffy – Viena, Muzeul Țăranului Român, Palatul Mogoșoaia, Muzeul Național al Banatului) și sacre (sculptură în lemn la reședința din Mănăstirea Nicula a Mitropolitului Bartolomeu al Clujului, iconostasul din biserica Schimbarea la Față din Cluj-Napoca).

„Cu prilejul expoziției, Complexul Muzeal Arad, cu suportul financiar al Consiliului Județean Arad, a editat un album de artă realizat în condiții grafice deosebite”, spune dr. Adriana Pantazi, curatorul expoziției, istoric în cadrul Complexului Muzeal. Expoziția mai poate fi vizitată până pe 29 iulie, zilnic între orele 9 și 17, la Muzeul de Artă Arad, de pe strada Gheorghe Popa de Teiuș.