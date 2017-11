Ultima zi de Festival al Vinului

Sâmbătă, 4 noiembrie, Parcul Eminescu a fost gazda unor concerte pop-rock ale trupelor Nova Band, Party Mix Band, SlyStyle, Mario and The Teachers și, în încheiere, Proconsul. Mii de arădeni s-au plimbat prin parc, au gustat din vinul și bunătățile aduse aici de către producătorii din întregul județ și s-au bucurat de concertele organizate de către Centrul Municipal de Cultură Arad.

Festivalul Vinului se va încheia astăzi cu un concert rock. Vor urca pe scenă, începând cu ora 17, trupele Fantazia, Unity of Opposites, Fly-B-Ton și On the Edge. Seara va fi încheiată de către trupa Cargo, care îi va încânta pe arădeni cu melodii precum „Aproape de voi”, „Călare pe motoare”, „Ploaia” sau „Anarhia”, începând cu ora 20.

