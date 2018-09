Ultimatum pentru 26 echipe cu datorii!

Pe lista datornicilor la Asociaţia Judeţeană de Fotbal Arad figurează următoarele cluburi: AS Foresta Oil Sp. German, CS Luceafărul Munar, ACS Mureşul Zădăreni, CS Victoria Felnac, FC Sântana 2016, ACS Progresul Pecica, AS Kickers Crişul Chişineu Criş, CS Unirea Şeitin, CS Ineu, ACS Podgoria Şiria, ACS Academia Brosovszky, CS Cetate Săvârşin, CS Avântul Târnova, CS Unirea Gurahonţ, CS Naţional Sebiş, CS Progresul Dieci, CS Victoria Nădlac, CS Crişul Chişineu Criş, CS Speranţa Chier, CS Recolta Apateu, CS Podgoria Ghioroc, CS Hălmagiu, CS Şoimii Livada, CS Şicula, AS Naţional Sintea Mare, CS Gloria Lunca Teuz Cermei.