Ultimele clipe din viața celor două tinere

Lăsând la o parte teribilismul, deoarece se pare că tinerii făceau drifturi pe malul înalt al lacului Ghioroc, partea sudică, adică de cealaltă parte a plajei, totuși, cele două tinere nu meritau o asemenea soartă. Ne-am deplasat în locul în care a avut loc tragicul accident pentru a da timpul înapoi. Pentru a afla ce s-a întâmplat cu adevărat și pentru a încerca să găsim răspuns la întrebarea care stă pe buzele tuturor: se mai putea face ceva? Potrivit ipotezei care ne-a fost prezentate, au fost câteva minute – puține, e adevărat – în care cei doi tineri care s-au salvat ar fi putut să sară în ajutorul fetelor rămase captive în maşină. Autoturismul a mai plutit puțin până să se scufunde, dar băieţii nu au avut nicio reacţie. Se pare că pur și simplu s-au blocat.

„Aveți grijă de viața voastră!”

Am stat de vorbă cu Ionuț – prima persoană care a intervenit în acea zi fatidică la locul accidentului și care a sărit în apă –, dar și cu primarul comunei Ghioroc, Corneliu Popi-Morodan, pentru a afla cum s-au derulat ultimele minute din viața tinerelor.

De la început punctăm faptul că această zonă este foarte frecventată de pasionații de drifturi. Nu există zi, ne spune primarul Popi-Morodan, în care să nu facă cineva drifturi. „Noi nu avem treaba lor, dar să nu își pună nici viața lor în pericol și nici pe a altora. La noi vin foarte mulți tineri și le transmit să se simtă bine, dar cu cap. Nu poți să mergi cu viteză prin jurul lacului, nu știi ce se poate întâmpla. Simțiți-vă bine, dar aveți grijă de viața voastră!”, recomandă primarul.

Au pornit de la Plaja Ghioroc

Se pare că cei patru tineri erau pe Plaja Ghioroc și undeva, în jurul orei 19:00, au pornit cu mașina spre Plaja „Las Vegas”. Au ajuns și la intrarea în Plaja „Las Vegas”, dar aici era închis. Au mai făcut câteva drifturi în dreptul intrării și au pornit pe malul sudic, cel opus Plajei Ghioroc. Acolo, pe câmp, au mai făcut câteva drifturi, iar dintr-odată, din cauza unui dâmb aflat exact pe coastă, mașina s-a ridicat într-o parte. Roata nu a mai atins pământul ca să schimbe direcția mașinii și astfel a căzut pe coastă, rostogolindu-se direct spre apă. Nu se poate spune cu exactitate cine se afla la volan și cum stăteau tinerii în mașină. Cert este că în față, dreapta, stătea Laura, care era cu centura de siguranță pusă. După ce mașina s-a rostogolit, cei doi băieţi au reușit să iasă din mașină și să ajungă la mal. Pentru fete, însă, timpul s-a oprit aici.

Primele cinci minute

Primarul din Ghioroc ne spune că, de pe malul opus, mașina a fost văzută plutind de către oamenii care erau la baie. Doar câteva minute însă, din păcate. În următoarele minute – vitale, de altfel –, după ce mașina s-a scufundat, cei doi tineri stăteau lângă lac, parcă pierduți, blocați, fiind văzuți de un șofer care trecea prin zonă. Acesta i-a întrebat dacă totul este în ordine. Ei murmurau doar atât: „au murit, au murit”. Şoferul i-a întrebat ce s-a întâmplat. Atunci, băieţii i-au arătat lacul și i-au spus că o mașină cu două fete este în apă. La suprafață nu mai era decât luciul apei. Asta s-a întâmplat la mai bine de cinci minute din momentul în care mașina a început să se scufunde. Șoferul l-a sunat pe Ionuț, care lucrează la Plaja „Las Vegas” și care a fugit într-un suflet la locul accidentului, după care a apelat 112. Tinerii erau parcă hipnotizați, blocați, păreau și băuți și sub efectul psihotropelor, nu puteau lega două cuvinte.

Ionuț s-a dezbrăcat și a sărit în apa foarte rece. S-a scufundat de mai multe ori și la un moment dat a găsit una din roțile BMW-ului. Maşina era aşezată pe-o parte, cu spatele înspre mal, la aproximativ patru metri de mal și doi metri adâncime.

Scoase după 15 minute

Din păcate, Ionuț nu a reușit să scoată nicio fată din mașină. Ne-a mărturisit cu lacrimi în ochi că este tatăl a patru copii și că şi-ar fi dorit ca măcar pe una să o salveze. Dar apa rece, presiunea ce se exercită asupra corpului la peste doi metri adâncime și vizibilitatea zero l-au împiedicat să ajungă la ele. În nici 15 minute de la apelul la 112 a apărut o mașină a pompierilor. Unul dintre ei s-a dezbrăcat și a intrat în apă cu Ionuț pentru a prinde un cablu de roata găsită de Ionuț. Nu a mers din prima, ci din a doua încercare, mașina fiind trasă încet cu trailerul din apă. Era într-o parte. Când au împins mașina au văzut fetele. Prima pe care Ionuț a tras-o din mașină a fost Adelina. Era cumva întinsă înspre bordul mașinii cu una din mâini spre parbriz, semn că ar fi luptat să iasă din mașină. Laura, era tot în locul ei, cu centura pusă, cu buzele învinețite și fără suflare.

În loc de concluzie

Din informațiile pe care le-am cules, deducem faptul că acele minute, chiar după ce mașina a plonjat în lac și a plutit pe apă au fost cruciale. Pare inexplicabil faptul că după ce mașina s-a scufundat, cei doi tineri au stat blocați pe mal. „Nu înțeleg: dacă s-au salvat pe ei, de ce nu au sărit și după fete? Erau pur și simplu blocați! Unul dintre ei nici nu mai știa cum o cheamă pe prietena lui. Dumnezeu să le ierte pe cele două tinere și să îi aline pe părinți! Nu am putut să dorm toată noaptea. Mă tot întreb dacă nu cumva puteam să fac mai mult decât am făcut, îmi pare rău că nu am reuşit să scot măcar una dintre tinere. Sunt și eu tată…”, ne-a spus Ionuț, cu lacrimi în ochi, la plecare.