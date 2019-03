Ultimele teste înainte de start

Grupările fotbalistice din judeţul nostru au susţinut ultimele teste înaintea reluării Ligii 4 (sâmbătă, 9 martie). Iată câteva rezultate şi marcatorii golurilor: Păulişana Păuliş – Şoimii Livada 7-0 (D. Calancea-2, C. Gîlcă, Pleşca, E. Calancea, Albulescu, Grigorian); Semlecana Semlac – Progresul Pecica 0-4 (P. Măgulean, Arsene, S. Popa, L Bodri); Şoimii Livada – Speranţa Turnu 2-4 (Roşuţ-2 vs. Corbu-2, O. Bozian, Sziladi); Unirea Sântana – ACS 2 UTA 4-1 (Berari-2, Prică, Teodorovici vs. Oroian); Podgoria Şiria – Şoimii Şimand 0-7 (Morariu-2, Sechel, Gheorghieş, R. Caba, C. Berar, Ghergar); Victoria Zăbrani – Pobeda Dudeştii Vechi 2-1 (Băd, Takenori); ACS Socodor – Victoria Felnac 1-2 (D. Ardelean vs. S. Măgulean, D. Pop); CS Glogovăţ – Frontiera Curtici 5-2 (Negrea-2, R. Ardelean, Ruja, A. Gornic vs. Gurban-2).