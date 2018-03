Sosirea lui Ionuț Popa la UTA a inflamat spiritele peste măsură. Nici scuzele lui, nici faptul că e cel mai bun antrenor din Arad, nici că a venit să salveze echipa de la retrogradare nu a contat pentru nucleul dur al suporterilor. Aceștia vorbesc de principii, iar pe baza acestora au început să înjure familia și lui Ionuț Popa. Oare, ce are familia lui “Mister” cu toată această tărășenie? Cu ce au greșit femeile și copiii prezenți duminică în tribunele stadionului “Otto Greffner” de au trebui să suporte acele înjurături? Nu una – două, căci s-a înjurat tot meciul. Doar niște huligani ar mai fi făcut așa ceva, trebuie să recunoaștem.

UTA, făcută de râs!

Departe de noi să luăm apărarea lui Popa, nu am luat-o niciodată. A greșit față de UTA, mai ales ultima dată, când a fost la Poli. Am scris și noi la acea vreme, și-a cerut și el scuze, deoarece și-a dat seama că a “sărit calul”. Apoi, a înțeles toată lumea că reprezentanții SCU nu o să-l accepte, e dreptul lor, au motivele lor întemeiate, cale de împăcare nu e. Dar de aici și până la trivialitățile strigate la jocul cu Hermannstadt e cale lungă, ultrașii au mers prea departe. Ultrași care, cel puțin încă o dată, au mai făcut clubul de râs, știm când au atacat fără motiv pe “Dan Păltinișanu”, la meciul de anul trecut cu ASU “Poli” Timișoara. Așa nu se susține un club, sau o echipă. Și apropo, se spunea că echipa nu va avea de suferit, va fi încurajată la meciul cu sibienii. Niciun minut din cele 90 băieții nu au fost susținuți. Unde sunt principiile? Râde o țară întreagă de UTA, de ce s-a întâmplat la Șiria. Ultrașii înjurau, dar – în același timp – erau huiduiți de ceilalți spectatori de la tribuna I, sau de la cealaltă peluză. Moment în care galeria a început să-i înjure și pe ei, arătându-le, în plus, semne obscene. Într-o lume civilizată, nu este normal ce s-a întâmplat, e de domeniul penibilului.