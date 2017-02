Umăr la umăr pentru victorie

După zeci de ore de muncă prestate la sfârșit de săptămână și zi de zi în vacanțe, creatorii robotului Harambestein se declară mulţumiţi. Robotul se deplasează prin instrucțiuni preprogramate și telecomandat și chiar aspiră mingi, pe care – speră „părinţii” lui – va învăța să le arunce la coș. Membrii echipei Colegiului Național „Moise Nicoară” Arad, care participă la proiectul First Tech Challenge, depun în continuare eforturi pentru a-l perfecționa pe Harambestein. În martie va avea loc marea competiție la București, în urma căreia se pot califica la Campionatul Mondial de Robotică, din aprilie, în St. Louis, SUA.

O experienţă unică

Deși unii dintre participanți au început viața de „Moise Nicoară” abia în toamnă, s-au implicat serios în acest proiect. Andra-Sara Pap, din clasa a IX-a B, mărturisește că s-ar putea să urmeze calea roboticii, contribuția sa fiind la partea inginerească, de asamblare. „Este una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-am avut până acum și sunt mândră de noi, ca echipă”, spune Andra.

Mădălin Tîlmaciu, din clasa a X-a B, vorbește cu încredere: „Am vrut să-mi demonstrez mie că sunt capabil să colaborez cu alte persoane pentru a face ceva reprezentativ pentru noi, ca școală, și chiar pentru Arad. La sesiunile de lucru am venit cu idei constructive, am ajutat echipa să progreseze, atât la partea de asamblare, cât și la cea de programare a robotului. Am învățat lucruri noi în domeniul informaticii, despre robotică și mi-am făcut prieteni alături de care îmi place să lucrez. Sper ca la competiția de la București să obținem locul I pentru a ajunge la Campionatul Mondial din SUA.”

Alexandra Tudorescu din clasa a X-a A s-a înscris în proiect din curiozitate: „Am considerat acest proiect o șansă de a aplica teoria predată la diverse discipline școlare și de a învăța lucruri noi. Vreau să văd dacă mă atrage o carieră în acest domeniu. Sesiunile de lucru au fost întotdeauna plăcute, pentru că suntem motivați de scopul comun. În ultimele două luni am încercat să găsim soluții pentru construcția robotului și am muncit la asamblare, proces în care au fost necesare și piese proiectate într-un program de design 3D, scoase la imprimantă. Fiind pasionată de matematică, mai ales de geometrie, a fost foarte interesant să lucrez în acest program. Până la data desfășurării concursului vom munci la finalizarea robotului și sperăm să îndeplinească toate sarcinile pentru obținerea unui punctaj care să-l ducă dincolo de ocean.”

Oportunitate valorificată

La baza entuziasmului elevilor stau și încurajările coordonatorilor, profesoarele Ileana Selejan, Delia Ilea și Daniela Cameniță. „Sistemul de învăţământ actual nu încurajează dezvoltarea aptitudinilor practice, dar elevii înscrişi în proiect au această ocazie. Caută soluţii constructive, alternative pentru realizarea prototipului, precum şi utilizarea de materiale cu proprietăţi diferite. De asemenea, învaţă să proiecteze diferite organe de maşini în softul PTC Creo 3 şi apoi să le genereze cu ajutorul imprimantei 3D. Pentru mine, ca profesor, este foarte important ca elevii să-şi dezvolte și abilităţile de comunicare, de autocontrol şi leadership şi, nu în ultimul rând, să ia o decizie corectă pentru viitoarea lor carieră”, declară prof. Ileana Selejan.

Lucrând umăr la umăr, echipa speră la un rezultat pe măsură, care să ducă renumele Colegiului Național „Moise Nicoară” dincolo de hotare.