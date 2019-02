Un anonim se pretinde medic în Arad

Dorinţa unora de a câştiga bani nu are limite. Ce are dacă nu eşti doctor? Dacă te sună cineva şi ţi se adresează cu „domnule doctor”, de ce să nu îl laşi să creadă că eşti doctor? Ba, mai mult, de ce să nu îi tragi şi o ţeapă?

Aşa s-o fi gândit un… anonim care răspunde la vechiul număr de telefon al dr. Florin Eugen Ştiucă-Seracu, medic primar urolog. E un număr pe care medicul arădean nu îl mai are de vreo zece ani. Dar un vechi pacient de-al său l-a apelat după câteva încercări eşuate la un număr mai recent. Şi i-a spus „domnului doctor” – adică bărbatului care i-a răspuns la telefon şi care şi-a confirmat falsa identitate – că doreşte să-şi facă o programare pentru consultaţie la cabinet. Nicio problemă… doar că „medicul” i-a cerut pacientului ca, înainte de programare, să depună 150 de lei într-un cont bancar. Numărul contului bancar a fost transmis ulterior prin SMS.

Aceeaşi poveste s-a repetat în cazul unei alte „paciente”, de data aceasta chiar asistenta medicală de la cabinetul dr. Ştiucă-Seracu. Ba, mai mult, falsul medic a şi sunat-o înapoi pe femeie să întrebe dacă a reuşit să depună banii în contul indicat.

Aceasta a cerut câteva indicaţii de orientare privind banca unde trebuie să meargă, dar bărbatul nu a reuşit să-i dea niciun indiciu. Ceea ce a făcut-o pe asistentă să deducă că acesta nu e din Arad.Acestea sunt două situaţii care au ajuns la urechile dr. Florin Eugen Ştiucă-Seracu. Poate au mai păţit la fel şi alţi pacienţi ai săi. Ce or crede aceştia despre un medic care le condiţionează programarea la consultaţie de achitarea unei sume de bani într-un cont bancar? După 30 de ani de activitate în care şi-a clădit reputaţia unui doctor serios, responsabil, respectuos faţă de pacienţii săi, acum vine un anonim care se pretinde a fi dr. Ştiucă-Seracu şi strică tot…

Pentru ca lucrurile să nu escaladeze, dr. Ştiucă-Seracu şi asistenta sa s-au adresat Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, unde au relatat cele întâmplate şi au depus o plângere. Desigur, în speranţa că bărbatul care răspunde la fostul număr al medicului şi se pretinde a fi medicul însuşi, va fi identificat şi sancţionat. „A fost depusă o sesizare. Se efectuează cercetări pentru identificarea persoanei în cauză şi luarea măsurilor legale care se impun” – ne-a declarat Claudia Iuga, purtător de cuvânt al IPJ Arad.