Un arădean, în lotul tirului sportiv pentru JO 2020!

Președintele Federației Române de Tir Sportiv, Sorin Babii, spune că arădeanul este un adevărat talent în proba de pistol. „Chiar dacă nu au intrat în clasamentul laureaților pe anul 2016, trebuie să-i remarc pe Casian Codrean, junior în care ne punem mari speranțe, cu foarte mult talent, cu potențial deosebit, dar care mai trebuie cizelat, și pe Roxana Bonte (CSM Baia Mare). Cei doi la Campionatul European de juniori au tras la o probă mixtă, unde s-au comportat admirabil, reușind să intre în finala rezervată seniorilor și s-au clasat pe locul 4”, afirmă „olimpicul” arădean Sorin Babii.

Pentru 2017, președintele FR de Tir Sportiv a închegat deja nucleul lotului care se va pregăti în vederea JO 2020 și acest prim an al noului ciclu olimpic va fi destinat acomodării cu noile arme și echipamente de concurs.

„Am analizat, am tras învățămintele necesare și am demarat deja programul de pregătire pentru ciclul 2016-2020, am cristalizat un lot de bază în care avem pe lângă Alin Moldoveanu și Iordache Dragomir, echipa de fete de la pușcă, formată din Laura Ilie, Roxana Tudose, Eliza Molnar, pe Roxana Miklos la talere skeet, Vlad Ghețu, un tânăr junior promițător de la talere, Roxana Bonte și Codrean Casian la pistol. Am obținut și sprijin de la MTS pentru achiziția materialelor de care avem nevoie, ca să nu ajungem în situația ca în anul dinaintea JO, un sportiv nu are pușca sau pistolul necesar pentru calificare. (…) În momentul în care debutează calificarea la JO 2020 să poată aborda cu succes această calificare. O să mergem pe pregătirea și scoaterea în față a juniorilor ca să-i aducem la un nivel la care în 2018, când încep calificările, să ne putem baza pe șansa lor”, a adăugat Sorin Babii.

Puşcă de 10.000 de euro

O pușcă sau pistol de tir sportiv, cu accesoriile de rigoare, pot să ajungă la 10.000 euro, iar pe lângă armă trebuie cumpărat și echipamentul format din ghete, bluză, pantalon, haină și pantalon de piele care se iau deasupra, mănușă, curea, ochelari, stativ și altele.