În anul în care Aradul fotbalistic sărbătoreşte împlinirea a 120 de ani de la primul meci de fotbal oficial de pe teritoriul țării noastre – 15 august 1899 în zona Pădurice – fosta arenă „Vagonul-CFR”, Asociaţia Judeţeană de Fotbal a iniţiat o serie de evenimente care să marcheze acest moment. Preşedintele Adrian Lucaci a găsit în reprezentanţii autorităţilor locale, Consiliul Judeţean, prin Centrul Cultural Judeţean şi Primăria Arad, prin Centrul Municipal de Cultură, precum şi ai Universităţii „Aurel Vlaicu” parteneri receptivi, care şi-au dat concursul la bunul mers al acţiunilor desfăşurate până acum. Din pleiada de evenimente organizate în acest an, toate sub genericul „Arad – 120 de ani de fotbal în România”, amintim: „Joacă fotbal în familie”, Campionatul Străzilor, Campionatul Cartierelor şi Cupa Satelor. Toate cu o creştere substanţială a numărului de echipe şi participanţi faţă de precedentele ediţii.

Apogeul manifestărilor va fi atins în luna august, un august pentru istoria fotbalului arădean! Ediţia cu numărul 2 a Cupei Aradului la fotbal adună la start peste 1200 de copii. Cuprinsă în calendarul manifestărilor dedicate Zilelor Aradului 2019, competiţia va găzdui, până pe 24 august, pe terenurile sintetice Şega şi Motorul, 102 jocuri de fotbal între echipe de juniori A, B, C, D, E și F.

Surprize peste surprize!

În paralel, va debuta şi primul Campionat Judeţean de Old Boys, rezervat fostelor glorii ale fotbalului arădean, finala urmând a se desfăşura pe 24 august, pe stadionul Motorul, într-o zi cu-adevărat specială pentru familia sportului rege din judeţul nostru. Şi asta pentru că vom avea parte de finalele Turneului Internaţional Regional, competiţie care începe pe 23 august şi la startul cărora vor fi echipe reprezentând România, Ungaria şi Serbia, o expoziţie fotografică inedită pe teme fotbalistice, o lansare de carte ce cuprinde povestea celor 120 de ani de fotbal în Arad, premierea câştigătoarelor Cupei Aradului, ediţia 2019, dar şi un joc demonstrativ între UTA Old Boys şi Selecţionata FRF. Ocazie pentru iubitorii fotbalului arădean de a-i vedea în teren pe Contra, Rădoi, Mihalcea, Vlădoiu, Belodedici, Paraschiv, dar şi pe mai marii Federaţiei, Burleanu ori Bodescu.

Modele de urmat

„Toate aceste proiecte sunt foarte dragi sufletului meu, mi le-am dorit enorm. Prin ele punem în practică deviza cu care am pornit calendarul competițiilor din acest an jubiliar, <<familie, tradiție, valoare>>. Suntem cu toții parte a marei familii a fotbalului arădean, păstrăm și cinstim tradițiile și avem grijă de valorile noastre pentru a oferi tinerilor modele pe care le pot cunoaște, le pot vedea, le pot atinge și, de ce nu, să-și dorească să fie într-o zi măcar la nivelul lor” – spune Adrian Lucaci, preşedintele AJF Arad.