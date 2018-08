Un avion s-a prăbușit imediat după decolare. Vezi ultimele imagini filmate de un pasager

Decolarea s-a efectuat pe o vreme potrivnică. După prăbușire, avionul a fost cuprins de flăcări. Cu toate acestea, pasagerii și membrii echipajului au fost evacuați de urgență.

Unul dintre pasageri a filmat decolarea, imaginile fiind deja făcute publice pe rețelele de socializare.

VIDEO Footage from inside Aeroméxico Flight #AM2431 Embraer ERJ-190AR (XA-GAL) which crashed during takeoff at Guadalupe Victoria International Airport, Mexico in bad weather. All 103 on board survived. (31-JUL-2018). pic.twitter.com/AHk2ZSgWpz

