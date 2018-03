Un bărbat i-a furat Oscarul

Terry Bryan (37 ani) a furat statueta de la Balul Guvernatorilor, tradiţionala petrecere organizată după gala Oscar. Procuratura din Los Angeles a anunţat că bărbatul a fost pus sub acuzare și că riscă o pedeapsă de până la trei ani de închisoare, având în vedere că bunul furat are o valoare care depășește 950 de dolari. Reuters Television l-a surprins pe Bryant în timp ce se pregătea să plece de la petrecere cu statueta, spunând „Am obţinut-o. Am reușit. Am reușit. Trebuie să plec”.

El s-a filmat ţinând trofeul şi susţinând că îi aparţine şi a publicat imaginile pe contul său de Facebook înainte de a fi arestat.

Sursa: Mediafax