Un bărbat și un adolescent, dosare penale pentru infracțiuni rutiere

Astfel, polițiștii Biroului Rutier au depistat în trafic, pe strada Târgului din municipiu, un bărbat de 51 de ani, în timp ce conducea un autoturism având o alcoolemie de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar la data de 10 august, polițiștii comunei Șiria au depistat un adolescent de 18 ani care conducea un autoturism fără a deține permis de conducere. În cazul bărbatului depistat sub influența alcoolului s-a dispus recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. „Pe numele celor depistați la volanul unor autoturisme săvârșind infracțiuni rutiere au fost întocmite dosare de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului, respectiv conducere pe drumurile publice a unui autoturism fără a deține permis de conducere”, au precizat reprezentanții IPJ Arad.