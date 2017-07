Un cadru didactic și doi informaticieni, arestați în dosarul „Diplome de licență fără studii”

Cei șase inculpați au fost prezentați ieri judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, care a admis propunerea și a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile față de Orășan Alic Viorel Eduard și Torcea Bogdan Alexandru (informaticieni), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare de mită în formă continuată, fals informatic în formă continuată şi de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, precum și față de Orășan Alic Irina Monica (cadru didactic), sub aspectul complicității la săvârșirea infracțiunilor de luare de mită în formă continuată, fals informatic și de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, precum şi sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influenţă.

Arest la domiciliu

De asemenea, față de alte trei persoane instanța a dispus măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Este vorba despre Păiușan Lucian (cadru didactic), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită în formă continuată (17 acte materiale), Vincze Iancsi Viorica Daniela (cadru didactic), sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de luare de mită în formă continuată (3 acte materiale) şi trafic de influenţă în formă continuată și Moldovan Olga Domnica (cadru didactic), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită.

Totodată, procurorul a dispus – în această cauză – efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un număr total de 36 de persoane, față de nouă dintre acestea dispunându-se măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile în cursul zilei de 26 iulie 2017. Dintre cele nouă persoane, patru sunt cadre didactice care au interdicția de a mai activa în respectivele universități pe perioada pentru care a fost dispus controlul judiciar. Totodată, procurorul a dispus ieri măsura controlului judiciar pentru alți doi studenți: Nseir Bahij, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de dare de mită și Di Matteo Maria Giuseppina, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de dare de mită în formă continuată, complicitate la infracţiunea de fals informatic şi de complicitate la folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.

