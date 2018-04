Un „duş rece” din care se pot învăţa multe

Antrenorul „şoimilor”, Flavius Sabău, a explicat drastica înfrângere: „Nu am fost pregătiți să facem față unui asemenea adversar. Am început bine, primul sfert de oră am stat la ei în teren, dar am luat un gol pe o minge lungă. Apoi, am avut noi o mare ocazie, pentru ca după golul doi să cedăm fizic și tactic și ne-au dat cu terenul în cap. Șirineasa chiar este cea mai puternică echipă din serie, nu văd cine o poate opri. Sperăm să pregătim mai bine meciul de săptămâna viitoare, avem nevoie de o victorie împotriva Giarmatei pentru a o ţine sub noi în clasament”.