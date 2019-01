Un fost arbitru este noul preşedinte al Agenţiei Naţionale Anti-Doping

„Fostul arbitru internaţional Cristian Balaj este noul preşedinte al Agenţiei Naţionale Anti-Doping. Recunoscut drept unul dintre cei mai buni arbitri români ai tuturor timpurilor, Balaj dispune de capacitatea de a impune atât spiritul de fair-play, cât şi un plus de disciplină în sportul românesc, ambele atribute esenţiale ale sportului curat. Cristian Balaj va prelua destinele instituţiei care se ocupă de prevenirea şi combaterea dopajului în sport în ţara noastră având experienţă atât în plan sportiv, cât şi managerial”, informează Agenţia Naţională Anti-Doping, printr-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, Balaj a acumulat experienţă managerială în calitate de preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Maramureş, unde a fost ales în funcţie în 2010 şi reales în unanimitate în 2014. Din 2009, este şi cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare.

„Cariera sa de arbitru a debutat în 1994, iar debutul în prima ligă s-a produs în anul 2000, când a condus de la centru meciul dintre Steaua Bucureşti şi FC Braşov. Până la finele carierei, a condus peste 340 de meciuri în Liga I şi deţine recordul celor mai multe finale de Cupa României arbitrate – patru. A devenit arbitru FIFA în 2003. Doi ani mai târziu arbitra în Cupa UEFA (actualmente Europa League), iar în 2010 a debutat în UEFA Champions League. A arbitrat echipe precum AC Milan, FC Barcelona, AS Monaco, Borussia Dortmund, în meciuri de UEFA Champions League şi UEFA Europa League. A oficiat jocuri de calificare atât pentru Campionate Mondiale, cât şi pentru Campionate Europene, fluierând reprezentative precum Germania, Polonia şi Cehia. A oficiat la turnee finale de EURO pentru categoriile de vârstă Under 17 şi Under 19”, mai spune Agenţia.

La ediţia din anul trecut a Galei Fotbalului Românesc, lui Cristian Balaj i-a fost decernat Premiul de Excelenţă pentru întreaga activitate în arbitraj.

