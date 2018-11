Un fost bar din Arad devine muzeu

ARAD. Clădirea fostului „Club al Presei”, care, ulterior, a găzduit şi alte cluburi şi baruri, imobil aflat la subsolul clădirii de pe Bulevardul Revoluţiei, numărul 81, pe partea spre Hotel Continental, ar putea deveni un mic muzeu. Anunţul a fost făcut de preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca. Acesta a anunţat faptul că clădirea de pe Revoluţiei, 81 va intra într-un amplu proces de reabilitare care va costa peste 3,6 milioane de lei. În cadrul acestui proces, se vor efectua lucrări şi la subsolul imobilului, inclusiv la fostul „Club al Presei”, respectiv partea de subsol aflată spre Hotel Continental. „Lucrările vor fi finalizate în vara anului viitor, ne-a promis constructorul. În ceea ce priveşte subsolul clădirii, inclusiv partea care a găzduit mai multe cluburi şi baruri, vrem să realizăm aici un mic muzeu. Vom avea discuţii în Consiliul Judeţean Arad cu toţi consilierii, dar eu aş prefera să nu mai închiriem acel spaţiu”, a spus Cionca.

O zonă întreagă

Întrebat în ce s-ar putea transforma „Clubul Presei”, Iustin Cionca a precizat că ar fi foarte interesant să avem un muzeu acolo. „Complexul Muzeal Arad are foarte multe piese de muzeu neexpuse. Vreau să am o discuţie cu directorul Muzeului Judeţean şi să încercăm să găsim o soluţie, să mutăm o parte dintre exponate din pivniţele instituţiei de cultură în subsolul clădirii de pe Bulevardul Revoluţiei, numărul 81. Şi asta pentru că această clădire are o însemnătate istorică uriaşă pentru Arad. Aici au fost duse primele negocieri privind Marea Unire de la 1918”, a punctat preşedintele CJA. Acesta a plusat, anunţând că şi-ar dori ca întreaga zonă să fie modificată şi să devină un punct de referinţă turistică şi culturală în Arad. „Nu mă refer strict la subsolul imobilului. Mă gândesc că am putea realiza un adevărat complex aici. Şi asta pentru că spaţiul verde din faţa hotelului aparţine Consiliului Judeţean, la fel ca şi tot terenul care împrejmuieşte clădirea de pe Revoluţiei, 81”, a mai spus Cionca.

Un concurs de idei

Provocat să spună exact cum ar putea arăta zona, preşedintele CJA a refuzat să se hazardeze în declaraţii. „Nu sunt specialist, nu pot să mă pronunţ sau să spun eu cum va arăta zona. Dar m-am gândit că am putea organiza un concurs de idei la care să participe oameni calificaţi, specialişti în domeniu”, a explicat Cionca. Însă planul de a transforma „Clubul Presei” în muzeu ar putea fi pus în practică de abia peste câţiva ani, după epuizarea tuturor procedurilor birocratice privind organizarea concursului de idei, a licitaţiilor pentru studiul de fezabilitate, a proiectului tehnic şi, în final, a lucrărilor de execuţie. Iar toate acestea pot fi începute numai după finalizarea actualelor lucrări care se desfăşoară la clădirea fostei Prefecturi.