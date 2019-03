Un fost membru al trupei Wham! va scrie o carte despre George Michael

Volumul ”Wham! George & Me” vorbeşte despre prietenia autorului cu Michael, de la momentul în care cei doi s-au întâlnit, în 1975, la Bushey Meads School, până la celebritatea şi succesul pe care trupa l-a obţinut în anii ‘1980 cu hituri precum ”Last Christmas” şi ”Wake Me Up Before You Go-Go”.

George Michael a decedat în 2016, în ziua de Crăciun, la vârsta de 53 de ani.

Potrivit raportului medico-legal, cântăreţul a murit din cauza unei boli cardiace şi unei acumulări de grăsime în celulele hepatice, afecţiuni care ar putea avea legătură cu consumul de alcool şi droguri.