Un fost șef al CIA a avut o apariție specială în “Game of Thrones”

Cel de-al doilea episod al sezonului final al serialului “Game of Thrones”, intitulat “A Knight Of the Seven Kingdoms”, a fost difuzat pe postul american HBO duminică seară.

Informația despre apariția specială a lui Cohen – în rolul unui țăran care stătea la coadă la supă – a fost făcută publică pe contul de pe platforma de micro-blogging Twitter al CIA, alături de o fotografie a acestuia, îmbrăcat ca cetățean al Winterfell, reşedinţa casei Stark.

“Călătoriile sunt un bonus pentru angajații CIA. Aparent, câteodată acestea se extind și pe alte tărâmuri”, se arată în mesajul publicat de CIA.

“«Păsărelele» (membrii unei rețele de spioni și informatori din serviciul lui Varys, n.r.) ar trebui să se uite după un fost director adjunct al nostru rătăcind prin #Westeros în episodul din seara aceasta al #GameOfThrones”, se arată în același mesaj.

Informația despre apariția specială a fost inițial publicată miercuri, tot pe Twitter, de corespondentul Playboy la Washington Alex Thomas.

Cohen i-a răspuns acestuia “Pare că ai surse bune în Winterfell”.

Întrebat dacă personajul său a primit măcar un nume, Cohen a făcut referire la o replică din serial: “Așa cum ar spune Arya, «»Un bărbat nu are nume»”.

A perk of working for CIA is world travel. Apparently that sometimes extends to other realms…

“Little birds,” be on the lookout for a former deputy director of ours wandering through #Westeros in tonight’s episode of #GameOfThrones. pic.twitter.com/DBIzIFKoju

— CIA (@CIA) April 22, 2019