Un fotograf arădean, în „obiectivul” Aliexpress

În 2014 când a fost în concediu la Lisabona nu s-a gândit că după nu mai puțin de 3 ani, fotografia ei va ajunge virală pe internet. A făcut o fotografie deosebită la acvariul din Lisabona, a încarcat-o mai apoi pe o platformă online de valorificare a fotografiilor, iar acum cine dorește o poate avea sub formă de tablou, via China.

Cine este fotograful?

Nico Poncu se descrie ca fiind o pasionată a fotografiei, dar că nu a luat în calcul faptul că ar putea să își tranforme pasiunea în slujbă, decât după ce l-a întâlnit pe Marcel, cel ce avea să îi devină soț. „În meseria asta nu poți să iei aparatul în mână la început de weekend și să îl pui în cui la final. Ca să ții mereu pasul, trebuie să te pregătești constant, să devii tot mai bun, așa am ajuns să vindem fotografii, din concediu, fotografii la diferite produse. La început am făcut-o cu teamă, doar din curiozitate, apoi însă am ajunsă punem pe paginile dedicate acestui tip de comerț câteva zeci de fotografii pe săptămână. Site-ul unde vindem noi fotografiile este internațional, de acolo cumpără agențiile de publicitate fotografiile cu drept de autor, pentru diferite proiecte”, ne-a declarat Nico Poncu.

Vândută de 357 de ori

Recordul la vânzări l-au obținut cu o fotografie făcută la Lisabona, la acvariu, aceasta ajungând să fie cumpărată de 357 de ori, unul dintre cumpărători fiind și un celebru site din China – magazin cu livrări internaționale de amploare. „Oricine poate avea fotografia noastră ca tablou canvas, lucru ce ne face foarte fericiți și de-abia așteptăm să îl vedem în casele arădenilor”, a mai spus fotograful arădean. Prețul unui tablou este curpins între 9,99 și 92 de dolari, în funcție de dimensiunea și înrămarea dorite.

Casetă: Cu cât se vinde o fotografie?

Pasionații de fotografie care intenționează să își vândă fotografiile trebuie să știe că pentru o poză pot primi de la câteva zeci de cenți – prețul de referință fiind în dolari, până la 20-30 de dolari, în funcție de scopul pentru care va fi folosită fotografia.