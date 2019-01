Cei trei campioni şi medaliaţi europeni anul trecut la categoria cadeţi, Luciana Condurache, Emanuel Danciu şi Cosmin Krupla – toţi premiaţi în cadrul ultimei ediţii a Galei Sportului Arădean – , ar putea fi şi în acest an protagonişti, în cadrul „Europenelor” de cadeţi şi juniori. În plus, Krupla are şanse mari să concureze, în martie, la „Mondialele” de cadeţi din Los Angeles (SUA), în limitele categoriei 49 de kilograme.