Fifor: Un nou episod din ciclul „Ce vrăji a mai făcut primarul Falcă?”

„Aflăm deloc surprinşi că primarul Falcă depune noi eforturi pentru a bifa primul best-seller Science Fiction pe 2017, prin lansarea în spaţiul public a ceea ce domnia sa numeşte „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad pentru perioada 2014-2030″. Wow! Calculul său este simplu iar procedura repetitivă: banii arădenilor trebuie să circule iar iluziile lor întreţinute. Ce altă modalitate mai bună de amăgire decât a le prezenta o viziune fantasmagorică a unui Arad futurist, mai ales când oamenii plătesc din propriul buzunar pentru elucubraţiile cubiste ale lui Falcă.

Doar că….. revenind la normalitatea cotidiană şi implicit la luciditatea administrativă, plăsmuirea unor asemenea ficţiuni avangardiste costă, mult, foarte mult, după cum ne-a obişnuit edilul. Adică, nici mai mult nici mai puţin decât 95.976 lei. Unde mai punem faptul că de această dată studiul de fezabilitate a alunecat în braţele lui Dragoş Pîslaru, fostul ministru tehnocrat al Muncii din Guvernul Cioloş. Echipă care şi-a câstigat, pe drept cuvânt, renumele de „Guvernul Zero”, după ce s-a făcut că guvernează România mai bine de un an de zile cu rezultatele cunoscute, zero accesare fonduri europene şi o gaură în bugetul de Stat de 10 miliarde lei. Da, acelaşi Dragoş Pîslaru care se ascundea după paravan şi declara în momentul investiturii că a cesionat tot pachetul de acţiuni pe care l-a deţinut la compania Gea Strategy & Consulting SA, societate prin care a derulat contracte cu statul pe fonduri europene, urmând a încasa banii în anul 2020. Nu l-a crezut nimeni iar tribulaţiile sale au făcut obiectul unor investigaţii serioase de presă mai ales că misteriosul cumpărător al acţiunilor urma să achite această sumă în termen de patru ani de la momentul cesiunii, adică undeva în luna mai a anului 2020. În locul lui Pîslaru a fost desemnat să ocupe funcţia de administrator al SC GEA Strategy & Consulting SRL un anume Alexandru Sebastian Ruff, dar doar până la data de 31 decembrie 2016. Coincidenţa făcea ca acest termen să se suprapună cu finalul mandatului de un an al Guvernului Cioloş, când Dragoş Pîslaru urma să revină pentru a-şi administra afacerea. Iar acum, ce să vezi, Primăria Arad atribuie întocmirea noului studiu de fezabilitate firmei Gea Strategy & Consulting SA, deţinută de Pîslaru, având sediul chiar la domnia sa acasă, într-un imobil din apropierea Parcului Herăstrău.

Dar haideţi să lăsăm să funcţioneze prezumţia de nevinovăţie, după cum este şi normal, cu câteva nuanţe de transparenţă cu care le suntem evident datori arădenilor. Normal că vrem cu toţii să aflăm când a avut loc licitaţia şi evident criteriile exacte care au stat la baza atribuirii studiului. Prin urmare în cursul săptămânii viitoare vom solicita în bază Legii nr. 544/2001, care reglementează transparenţa publică toate datele şi documentele necesare. Distracţia urbanistică pe bani arădenilor trebuie şi explicată domnule Falcă, frumos, cu toate cărţile la vedere!”, afirmă senatorul PSD de Arad, Mihai Fifor.