Un nou început sub panoul FCC ICIM

La primele sesiuni de antrenamente noul antrenor Miljan Medvedj a avut la dispoziţie 13 jucătoare, după cum urmează: Dora Ardelean, Leeza Burdgess, Teodora Neagu, Miljana Dzombeta, A’Lexus Harrison, Brankica Hadzovic, Marta Fodor, Anamaria Ciotir, Rita Bartok și Adela Mercea, plus junioarele Alexandra Rotariu, Anamaria Glisici și Timea Peter.

„Este o onoare pentru mine că am venit la un club important, cu o mare tradiție în baschetul românesc. Un drum nou, mă aflu pentru prima dată în postura de antrenor principal. Sunt total mulțumit de lotul pe care l-am construit la Arad. Fetele s-au adaptat foarte repede și totul e bine. Am jucat mulți ani în România, am fost la o echipă cu mulți suporteri și știu ce înseamnă atmosfera creată de proprii fani. Și la Arad e la fel, există o legătură strânsă între public și echipă” au fost primele cuvinte pentru antrenorul Miljan Medvedj, de la venirea la Arad.

FCC ICIM va face pregătirea pe plan local, urmând a disputa și câteva jocuri amicale. Galben-albastrele vor întâlni în Ungaria pe Peak Pecs, pe 18 septembrie. Trei zile mai târziu va avea loc revanșa, la Arad. Există tratative pentru a disputa un ultim joc de pregătire înaintea startului noului sezon, la Novi Sad (23 septembrie).