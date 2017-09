Un nou mall din 2018, la Arad?

Dezvoltatorul israelian AFI Europe, care are în România două mall-uri finalizate în Bucureşti şi Ploieşti şi unul în construcţie la Braşov, şi-a stabilit ca ţintă anul 2018 pentru dezvoltarea unui nou centru comercial în Arad. Potrivit celor de la Ziarul Financiar – zf.ro – AFI Arad Retail Park va fi dezvoltat în decursul anului 2018.

Luciana Giurea, leasing manager în cadrul AFI Europe, citată de zf.ro, spune că „proiectul comercial de tip retail park va include un hipermarket, un magazin de tip DIY (do it yourself), precum şi alte magazine de tip stand alone din zona de fashion, sport şi electronice, cu suprafeţe cuprinse între 1.000 şi 2.000 de metri pătraţi“. Valoarea investiţiei în mall-ul din Arad nu a fost precizată, reprezentanţii AFI susţinând că „mai multe informaţii vor fi disponibile după demararea oficială a lucrărilor”.

AFI deţine în Arad terenul fostei fabrici de lemne, IMAR, de ani buni de zile. În 2012, compania anunţa că este pe drumul cel bun în planul său de ridicare a unui hipermarket şi a unui magazin de bricolaj aici.

Încă de atunci se spunea că parcul de retail pe care dezvoltatorul imobiliar AFI Europe România îşi propunea să îl dezvolte în Arad „este mai aproape de a deveni realitate”. Numai că realitatea a fost cu totul alta iar lipsa lichidităţilor i-a ţinut departe pe dezvoltatori de ridicarea unui mall lângă Atrium Mall. Cu toate că autorizaţia de construcţie pentru hipermarket şi magazinul de bricolaj fusese obţinută încă din 2012 pe o suprafaţa de 3,5 hectare de teren.

În trecut se vorbea chiar şi de un singur centru de retail, cu toate categoriile de comerţ, care să includă şi Atrium Mall, dar şi acest proiect a murit din faşă. E posibil însă ca la anul terenul fostei fabrici IMAR să scape de bălării iar aici să înceapă construcţia mult anunţatului mall.