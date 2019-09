„Astăzi am reușit să cooptăm un nou sponsor, un nou sponsor vechi. Firma Shop Construct by Rodspectra este alături de noi de când am început acest proiect. Faptul că rămân lângă noi și an de an își măresc contribuția reprezintă o reconfirmare a faptului că gestionăm și această sumă importantă așa cum își doresc arădenii. Țin să le mulțumesc pe această cale pentru aportul adus“, a declarat directorul general al UTA-ei, Decebal Grădinariu.