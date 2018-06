Un pas până la sentinţa fraţilor Vlai

TIMIŞOARA. Procesul în care fraţii Adelin şi Florin Vlai, alături de Nicoleta Burchiu, sunt acuzaţi că au măsluit alcoolemiile şoferilor Adrian Brănişcan, Marian Rohozneanu şi Diana Groza se apropie de final. După numai nouă termene de judecată, magistraţii Curţii de Apel au anunţat că în data de 2 iulie se vor pronunţa în această cauză. Potrivit procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Adelin George Vlai este acuzat de săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă în formă continuată, fratele său, Florin Vlai, chimist în cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală Arad, este acuzat de fals intelectual în formă continuată, uz de fals în formă continuată şi favorizarea făptuitorului în formă continuată, Nicoleta Burchiu, chimist în cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală Arad, este acuzată de favorizarea făptuitorului, uz de fals şi fals intelectual, Diana Gabriela Groza şi Adrian Ioan Brănişcan sunt acuzaţi de cumpărare de influenţă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, iar Marian Rohozneanu este acuzat de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Practic, susţin anchetatorii, avocatul Adelin Vlai racola şoferi prinşi de poliţişti conducând băuţi. În „cârdăşie” cu fratele său, Florin Vlai, şi cu Nicoleta Burchiu, ambii angajaţi la Medicină Legală, avocatul stabilea reducerea valorilor alcoolemiilor celor prinşi în trafic. Totul, contra unor sume de bani. Cei şase au fost trimişi în judecată în 2017.

Are deja o condamnare

Adelin Vlai are deja o condamnare. Pe perioada în care era arestat la domiciliu în procesul mai sus menţionat, acesta a fost depistat în trafic conducând sub influenţa alcoolului. Curtea de Apel Timişoara l-a condamnat la nouă luni de închisoare cu suspendare, dar a amânat aplicarea pedepsei.