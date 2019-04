„Un pas spre restabilirea adevărului”

ARAD. Gheorghe Falcă, preşedintele Partidului Național Liberal Arad, consideră că trimiterea în judecată a Dosarului Revoluţiei este un pas înainte spre restabilirea adevărului cu privire la un moment important în istoria României.

„În Decembrie 1989 am ieşit în stradă la Timişoara, lângă mine au murit oameni, pentru libertatea noastră, a tuturor. Aradul este al doilea oraş din România în care tinerii, în special, au ieşit în stradă pentru democraţie, oraşul nostru a plătit cu sânge pentru libertate. Consider că România are nevoie de adevărul istoric cu privire la Revoluţie. Ideea acestui dosar, din punctul meu de vedere, nu este să intre oameni în închisoare, ci să se facă dreptate în primul rând în faţa istoriei. În decembrie 1989, românii au respins comunismul şi Revoluţia se putea face altfel, fără victime. Avem dreptul să ştim ce s-a întâmplat şi cine sunt vinovaţii pentru crimele din acele zile odioase. Avem nevoie de adevăr, pentru că a stabili adevărul nu este niciodată prea târziu”, a declarat preșeidntele PNL Arad, Gheorghe Falcă.