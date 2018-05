Un proiect inedit în România – o casă a fost ridicată în doar 3 zile!

Casa a fost ridicată în perioada 10-12 mai, pe raza comunei Vladimirescu de lângă orașul Arad, ca final al proiectului “Build & Grow România”. Demarat în urmă cu mai multe luni de biserica Harvest din Arad, proiectul a fost realizat de organizația “Build &Grow” în colaborare cu compania internațională de consultanță Deloitte, compania UniQa – specializată în construcţia din paneluri a caselor cu pereţi prefabricaţi si a caselor pasive și dezvoltatorul imobiliar Westfield.

“Am ales Romania deoarece am avut ocazia să văd mai multe familii nevoiașe aici și mi-am dat seama că este în puterea mea să fac ceva pentru aceste familii. Am rămas profund impresionat de dedicarea și gen-erozitatea cu care am fost întâmpinați de colaboratorii noștri locali. Mulțumim pe această cale pentru întregul lor sprijin”. Gordon Weuste, fondator Build & Grow.

Dedicarea, implicarea și entuziasmul tinerilor care au ridicat această casă au fost impresionante și imposibil de descris în cuvinte. Echipa de “muncitori” a fost formată din profesioniști ai companiei inter-naționale de consultanță Deloitte, care au ieșit din zona lor de confort și-au părăsit birourile din Germania, și-au pus la bătaie economiile, timpul și energia și au participat la acest inedit proiect umanitar. Biserica Harvest Arad a inițiat proiectul, a pus fundația clădirii asigurând logistica cât și finalizarea lucrărilor din interior, iar partea de proiectare și pregătire pentru construcția în sine a fost coordonată la nivel local de echipa Westfield care a fost și unul dintre sponsori.

“Mă bucur foarte mult că ne-am putut implica în această acțiune umanitară. Compania noastră are o tradiție în acest sens și o parte din profitul nostru este destinat unor astfel de acțiuni. Eu personal cred că trebuie să faci tot ceea ce ține de tine ca să schimbi în bine viața celor din jurul tău, să lași lucrurile mai bune decât le-ai găsit. Vreau să mulțumesc tuturor colaboratorilor noștri care s-au implicat alături de noi în acest proiect si în special echipei de la biroul de arhitectură Dwell Studio, coordonată de Ioana Dochie.”, declară Emanuel Bistrian, CEO Westfield.

GALERIE FOTO

https://www.facebook.com/WESTFIELDARAD/