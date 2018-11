Un punct sub Furnale

Pe un teren unde liderul Şoimii Lipova suferea primul eşec al sezonului, băieţii lui Adrian Abrudean se pot considera nedreptăţiţi de rezultat, dar ocaziile de gol nu aduc puncte. S-a terminat 1-1, goluri semnate de Crăciunesc min. 68, respectiv, Budur min. 23. Să mai consemnăm eliminarea lui Florin Gâlcă, din ultimul minut al prelungirilor pentru două cartonaşe galbene.

„Cred că am pierdut două puncte. Am avut jocul în mână, am ratat mult în prima repriză. În partea a doua nu am mai ţinut de minge, gazdele au venit peste noi şi ne-au egalat. Cu un plus de atenţie şi agresivitate am fi câştigat” – consideră Adrian Abrudean, tehnicianul grupării din Chişineu Criş.