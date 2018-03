Un reprezentant al clubului Swansea City, în vizită la FC Viitorul: Este ceva unic în Europa

„Am auzit că Gheorghe Hagi are o academie foarte bună aici şi a promovat jucători buni la prima echipă. Este un club care se aseamănă cu Swansea şi am venit să văd cum se lucrează la academie. Sunt foarte impresionat de ce am văzut aici. Este neobişnuit în fotbal ca atâţia tineri jucători să fie promovaţi din academie şi să joace la prima echipă. Asta nu se întâmplă în Premier League. Dar Swansea este un club mic, nu îşi permite să investească o sută de milioane de euro în transferuri, ca marile cluburi precum City sau Chelsea. Noi avem o academie bună şi promovăm jucători”, a spus directorul centrului de scouteri al clubului Swansea.

Martin Evans, care a fost însoţit la Ovidiu de impresarul Lucian Marinescu, îşi doreşte să implementeze la Swansea ceea ce a văzut la academia campioanei.

„Cred că cel mai în vârstă jucător are 27 de ani, iar medie este de 20-21 de ani, ceea ce este ceva unic, după părerea mea, în fotbalul european. Nu cred că la Swansea avem atâţia jucători din academie la prima echipă, dar ne-ar plăcea să avem mai mulţi. Va fi interesant de văzut cum se lucrează aici la Academia lui Hagi. Mă voi întoarce la Swansea cu câteva idei pe care sper să le putem implementa şi noi”, a adăugat oficialul grupării galeze.

Swansea City, club fondat în urmă cu 106 ani, ocupă locul 14 în Premier League, cu 31 de puncte acumulate în 30 de etape.

SURSA: Mediafax