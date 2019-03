Un succes al speranţei

Miză dublă, sâmbătă după-amiază, în „Polivalenta” arădeană, în confruntarea FCC ICIM – CSM Satu Mare. Fetele pregătite de Bogdan Bulj aveau nevoie de victorie pentru a păstra şanse intacte la locul 4 înaintea play-off-ului, în timp ce vizitatoarele erau „condamnate” să câştige pentru a spera la locul unu, în duelul cu campioana en-titre, Sepsi.

Spre bucuria fidelilor suporteri arădeni, la final, zâmbetele se puteau vedea pe feţele baschetbalistelor în galben-albastru.

A fost o confruntare spectaculoasă, cu răsturnări de scor, eliminări şi faze de baschet încântătoare. Începutul de meci a aparţinut sătmărencelor, dar trio-ul Hadzovic-Dzombeta-Williams a dat semnalul revenirii. Într-o atmosferă (aproape) ca-n vremurile de glorie ale baschetului feminin arădean, FCC ICIM a preluat ostilităţile, având plus 12 pe tabelă la mijlocul sfertului trei. Eliminarea „turnului de control” de sub panou, Destiny Williams (min. 27) – din nou în „double-double” – a cam „stricat” jocul arădencelor. Finalul a fost de infarct, FCC ICIM prilejuind prima înfrângere trupei din Satu Mare, care venea la Arad după o serie de zece victorii consecutive, inclusiv în faţa campioanei en-titre.

Aradul ajunge la opt victorii în acest sezon și speră ca CSM Târgoviște să se încurce în ultima etapă, la Cluj-Napoca, pentru a avea avantajul terenului propriu în sferturile de finală ale play-off-ului, în duelul „3 din 5” cu marea rivală din Cetatea Chindiei.

Caseta tehnică

FCC ICIM Arad – CSM Satu Mare 70-65 (pe sferturi: 18-24, 19-7, 17-21, 16-13). Marcatoare – FCC ICIM Arad: Hadzovic 22, Williams 17, Dzombeta 15, Ardelean 5, Fodor 4, Ciotir 3, Mercea 2 și Lee 2. CSM Satu Mare: Amukamara 20, Denson 17, Olah 10, Uiuiu 8, Mandache 4, Huțanu, Baltic 2 și Tavic 2.