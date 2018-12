Un vis realizat: cea mai modernă și sigură grădiniță din Arad se deschide în ianuarie

Vrei o grădiniță ca la carte, modernă, extrem de curată, dar mai ales extrem de sigură? Vrei ca toată ziua copilul tău să fie supravegheat, să nu existe nici un moment rămas nesupravegheat sau un colțișor din grădiniță unde să nu existe un ochi vigilent? Vrei ce e mai bun pentru micuțul tău, ba chiar ce e mai modern, mai nou, mai HI-TEC. De acum, acest lucru este posibil și la Arad, după ce Georgiana Țentea, cunoscută de ani de zile printre părinții cu copii mici, și-a realizat visul. Un plan la care a visat de ani de zile, pentru care a început munca asiduă acum trei ani și căruia i-a deschis porţile miercuri, doar pentru a arunca un ochi, iar oficial le va deschide de tot din ianuarie. Este vorba de grădinița privată „Căsuța Copilăriei”, iar creatoarea ei este nimeni alta decât Georgiana Ţentea, cea care de zeci de ani se ocupă de celebrul univers „Bimbo Party”.

Georgiana are 31 de ani şi a decis să rişte tot pentru visul său de acum: și-a asumat o investiție de peste 70.000 de euro şi a pus pe picioare cea mai sigură grădiniţă din Arad, în care toate normele impuse de lege au fost respectate cu maximă stricteţe. Nu a fost vorba de un efort mic, ci de unul extrem de mare din punct de vedere financiar şi nu numai şi de un risc enorm, dar Georgiana Țentea are o vastă experiență în lucrul cu cei mici: acum 11 ani a înființat „Bimbo Party”, prima societate comercială ce avea ca specific petrecerile pentru copii. Din ianuarie, proiectul său se extinde cu această grădiniță. Mai mult, în „Căsuța Copilăriei” va funcționa și un club al copiilor, unde zilnic, de la ora 18 până la ora 20 și în week-end copiii pot fi lăsați în frumosul și modernul univers din Aradul Nou, în grija unor specialiști în domeniu.

Ce spune Georgiana despre proiectul său? „Ideea a pornit ca și continuare a activității noastre de evenimente pentru copii. Ne-am dorit de mulți ani să facem acest lucru, dar am căutat mult timp spațiul care să se potrivească, de care să ne apropiem, să-l simțim ca al nostru. Am continuat astfel pe drumul care l-am început cu Bimbo Party, cu care am ajuns la 11 ani de existență. Suntem prima societate comercială înregistrată la Registrul Comerțului cu această tematică și cu acest cod CAEN. „Căsuța Copilăriei” a venit cumva firesc, ca și o continuare la ce facem noi. Vom avea, ca atare, din ianuarie, o grădiniță și un club pentru copii cu activități pentru cei mici începând cu ora 18:00 și până la ora 20:00. Zilnic, vom avea tot felul de activități pentru cei mici. Grădinița va fi deschisă pentru copii cu vârsta de doi ani și până cei mici pășesc la școală, iar clubul copiilor tuturor celor mici. Pot veni copii începând de la 2, 3 anișori și până la zece ani”.

La clubul copiilor, cei mici pot învăța limba engleză, germana, pot avea diverse activități precum pictură, olărit, origami, pot face dans sportiv, gimnastică aerobică, actorie, pot învăța bunele maniere, pot să înceapă un curs de jurnalism pentru cei mici sau pot să ia legătura cu tradiția prin învățarea de dansuri populare. Mai mult, dacă vei vrea o petrecere de neuitat pentru copilul tău, atunci e bine de știut că tot aici, în „Căsuța Copilăriei”, ai la dispoziţie un spaţiu de joacă modern dar şi logistica necesară pentru distracţia celor mici. Personaje Disney, mascote, ateliere de pictură pe faţă, baloane modelabile, baloane săpun, sunt doar câteva dintre ingredientele unui eveniment deosebit.

Spaţiul destinat grădiniţei totalizează 300 mp, iar imobilul beneficiază de o curte imensă şi superb amenajată de nu mai puţin de 700 mp. Mai mult, aparatura hi-tec îi va face pe copii să iubească din prima grădiniţa din Aradul Nou, un ecran gonflabil imens urmând să fie, pe perioada verii, una dintre atracţiile „Căsuței Copilăriei”. În plus, părinții pot opta pentru trei variante de program care îi vor asigura copilului îngrijirea și dezvoltarea optimă. La „Căsuța Copilăriei” se vor utiliza metode interactive aplicabile în educația timpurie, pentru că cei de aici cred în educația prin joacă a celor mici.

Prețurile variază în funcție de programul ales de părinți și încep de la 500 de lei pe lună.

În ceea ce privește investiția, Georgiana Ţentea spune că a fost împărțită în mai mult calupuri: „Investiția cuprinde în primul rând partea de imobil, care este asigurată printr-un credit de la Banca Transilvania, ce se ridică la 70 de mii de euro. Partea de dotări a fost realizată dintr-un proiect Start-Up Nation pe care l-am accesat în acest an, logistica cu dotări cu plasme, sistem audio, cel de proiecție însumând 40 de mii de euro”.

Activitatea grădiniţei situate pe Calea Timișorii nr. 74, acolo unde în urmă cu mulţi ani a funcționat tot o grădiniță (care a fost desființată), va începe pe 14 ianuarie 2019.