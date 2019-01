Un vortex polar a lovit din plin Statele Unite. Temperaturi de până la minus 50 de grade Celsius

Temperaturile vor rămâne scăzute în zona orașului Chicago, miercuri, au anunțat autoritățile, avertizând că există posibilitatea “unui vânt rece extrem de puternic” cu temperaturi de până la -50 de grade.

Cel puțin 850 de zboruri au fost anulate spre sau de la aeroportul O’Hare din Chicago.

Autoritățile au informat că “temperaturile extreme” au afectat nord-estul Statelor Unite încă de marți după-amiază.

Atenţionare de călătorie în Statele Unite ale Americii – Midwest: furtună de ninsoare şi îngheţ

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau călătoresc în Statele Unite ale Americii că în perioada 29 ianuarie – 1 februarie 2019, în regiunea Midwest, sunt prognozate temperaturi extrem de scăzute, fiind preconizate valori minime istorice, însoţite de furtuni de zăpadă. De asemenea, sunt probabile depuneri de gheaţă şi polei, care pot provoca blocarea unor segmente ale infrastructurii de transport.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Chicago: (001) (312) 573-1315, (001) (312) 573-1181, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

Ce este vortexul polar?

Vortexul polar este reprezentat de circulaţia în sensul invers acelor de ceasornic a unor vânturi superioare, puternice, care înconjoară cei doi poli ai planetei, în cazul de faţă, polul nord. Aceste vânturi au tendinţa de a păstra aerul rece din emisfera nordică în zona arctică. Uneori, aceste vortexuri pot să coboare mai la sud decât în mod obişnuit, cauzând temperaturi foarte scăzute în zone în care acestea nu sunt întâlnite în mod normal.

Foto: Mediafax

A frigid arctic air mass is expected to spread across much of the north central and northeastern U.S. this week. These are the coldest wind chill values expected over the next several days. Check forecasts from your local NWS office for details specific to your area. pic.twitter.com/zqsMZxPK7L

— NWS WPC (@NWSWPC) 28 ianuarie 2019