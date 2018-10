Un weekend cu fARAD, MAFA și NAG

A fost vreme pentru artă în weekendul ce tocmai a trecut. Iubitorii artei din Arad n-au avut mari şanse să stea acasă (deşi mai toţi cred că ar fi optat pentru hashtagul „stau acasă”) decât dacă şi-ar fi dorit să rateze unele dintre cele mai interesante şi provocatoare evenimente culturale ale anului. Nu mai puţin de trei oferte culturale i-au scos pe arădeni din casă vineri seara: fARAD a venit cu documentarele „Orice e mai bine decât o curvă”, „Phoenixxx” (unul dintre preferatele mele) și „Rocco” (un film despre care s-a vorbit mult, poate prea mult). În paralel, mai exact la aceeași oră la care se derula primul film, „MAFA5DNR De Rerum Natura” își deschidea porțile la muzeu, ce-i drept, mai mult în secret și pentru cunoscători decât pentru publicul larg (expoziția nu a avut parte de mediatizare și nici creatorii ei n-au ținut să insiste pe ea, artiştii fiind și ei ascunși parcă, chiar și cu numele, de privirile indiscrete ale neaveniților). MAFA a fost un motiv numai bun pentru ca organizatorii fARAD să dea o fugă pe aici, împreună cu toți invitații lor. Jos pălăria. Noaptea, după ce starul porno italian și-a spus povestea, galeriile arădene i-au așteptat la „Noaptea albă a galeriilor”. Sâmbătă, fARAD și-a continuat povestea cu încă trei filme – „Obscuro Barroco”, „Queerama” și „Dream Boat” – iar mai apoi cu o petrecere unde a mixat My Name is Claude, la Joy s, în timp ce muzeul a continuat să-i aștepte pe iubitorii artelor moderne, ai instalaţiilor şi ai proiecţiilor, printre animalele împăiate. Noaptea Albă a Galeriilor Arad 2018 şi-a spus povestea doar vineri seară, în şoaptă, fără să facă mare vâlvă pe tema atelierelor deschise ale artiştilor. Duminică, fARAD-ul a proiectat ultimele sale două filme selectate pentru această ediţie – „Întâlniri despre iubire” şi „Sexpertul vă răspunde”.

În tot acest timp, la Timişoara, Mirko Ilic umplea sălile (și cu arădeni) timp de trei zile – vineri, sâmbătă şi duminică –, pentru a vorbi lejer, fără opintiri, cu un şarm aparte, despre afişe şi toleranţă, despre designul de revistă şi pentru a-şi lansa propria carte („The design of dissent”), în cadrul „The Tolerance Traveling Poster Show”, organizat de TypopassageTM.

Şi au mai fost şi alte evenimente mai mult sau mai puţin culturale care s-au suprapus peste cele de mai sus, iar toate au trecut cu brio de „Simfonia florilor” din Piaţa Avram Iancu şi de referendumul care dorea să îngrădească libertatea.

Ce mai poți vedea cu ochii tăi?

Dacă fARAD, ediția cu numărul 5, și-a închis porțile iar clipa dedicată atelierelor artiștilor s-a dus, mai aveți aproape o lună (până la 6 noiembrie 2018) șansa să plonjați într-o piscină ireală, să vedeți imagini şi vorbe grele cu şi despre Nina Casian, să udaţi plantele care așteaptă să iasă afară şi poate, poate să auziţi cum se cântă la instrumente de păr. Toate la Media Art Festival Arad (MAFA5), organizat în stilul arhi-cunoscut al lui Călin Man la Complexul Muzeal Arad, Piața George Enescu 1.