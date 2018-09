Una albă, alta neagră în cartierele de pe DN 7

Factorii implicaţi în situaţia cartierelor Via Carmina şi Europa, cartiere care au făcut drumuri de acces fără autorizaţii, cu plecare din DN 7, s-au întâlnit din nou la Prefectură pentru a găsi rezolvări la neregulile comise de cei doi dezvoltatori imobiliari. Practic, după cum am arătat în materialele publicate deja, cei doi dezvoltatori au decis, de la ei putere, să facă drumuri de acces din cartiere spre DN 7, fără a cere şi a obţine autorizaţiile necesare, creând astfel inclusiv pericol în traficul de pe acel drum naţional. În zonele respective au avut loc mai multe incidente rutiere, unele chiar grave, iar Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara, împreună cu Poliţia Rutieră Arad, au decis să ia măsuri pentru a oferi un trafic sigur celor care circulă pe DN 7, în zona comunei Vladimirescu, acolo unde se află cele două cartiere incriminate. După două întâlniri în care nu s-a stabilit nimic, a venit şi a treia întâlnire. Iar la această a treia tentativă de a intra în legalitate, unii şi-au făcut treaba, alţii nu. Potrivit unui comunicat emis de Prefectura Arad, instituţie care a găzduit întâlnirea, cei de la Via Carmina au venit cu un plan clar de intrare în legalitate, în timp ce reprezentanţii cartierului Europa nu au stabilit nimic.

O intersecţie în T

După cum au anunţat încă de la întâlnirea din 12 septembrie, cei de la Via Carmina au venit cu o soluţie tehnică acceptată de DRDP. Mai mult, au fost deja făcute demersurile pentru demararea lucrărilor la intrarea în cartier. „Reprezentanții cartierului Via Carmina au arătat că au identificat o soluție, intersecție în T cu benzi de accelerare/decelerare, pentru care au obținut deja certificat de urbanism de la Primăria Vladimirescu, documentația urmând să fie prezentată spre avizare la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Dacă se va obține acest aviz, dezvoltatorul va face proiectul tehnic și va obține toate avizele necesare eliberării autorizației de construcție până cel târziu la data de 31.03.2019, după care va demara lucrările în teren al căror termen de execuție a fost estimat la trei luni”, anunţă Prefectura. De cealaltă parte, dinspre cartierul Europa nu vin veşti bune. „În ceea ce privește accesul spre/dinspre cartierul Europa, având în vedere că este utilizat un drum de exploatare, respectiv o stradă a comunei Vladimirescu, strada Roma, primăria împreună cu dezvoltatorul vor avea în continuare discuții cu Secția de Drumuri Naționale Arad pentru găsirea unei soluții tehnice acceptabile”, se mai arată în informarea trimisă de Prefectură.

Restricţii

Prefectul Florentina Horgea a anunţat că, până în momentul rezolvării problemelor celor două cartiere, rămân în vigoare restricţiile impuse de Poliţia Rutieră. „Până la finalizarea lucrărilor, în zonă vor rămâne în vigoare restricțiile de circulație stabilite de Inspectoratul Județean de Poliție Arad și Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara și îi rog pe conducătorii auto să le respecte, astfel încât să fie evitate orice accidente”, a spus Horgea.