Unanimitate pentru Mihai Fifor

Arad. Senatorul social-democrat de Arad, Mihai Fifor a fost ales ieri, cu unanimitate de voturi, preşedinte al Consiliului Naţional al PSD. Potrivit unui comunicat remis de PSD Arad, organismul pe care îl conduce Fifor va avea 25 de departamente „în oglinda ministerelor”, care vor funcționa ca un Guvern din umbră. Evenimentul a avut loc la Palatul Parlamentului, acolo unde Consiliul Naţional al PSD a reunit peste 600 de social-democraţi, printre invitaţi numărându-se preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, şi ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.

„Se cuvine să mulțumesc președintelui Liviu Dragnea și, în egală măsură, tuturor colegilor pentru încrederea acordată astăzi. Votul de astăzi mă onorează și mă obligă totodată și nu am dubii că împreună vom reuși să ne facem datoria, așa cum ne-am asumat în faţa Consiliului Național.” a ţinut să puncteze Mihai Fifor.

„De astăzi am repornit motoarele Departamentelor Consiliului Național. Din dezbaterea de idei, concepte, soluții, programe, vor emană linii de acțiune politică profesionistă și se vor afirmă ori șlefui personalități apte să exercite cu succes atribuții executive”, a precizat senatorul, care susține că nu identifică acest for drept un organism ermetic, închis ci sub forma unei platforme vii dominată de dialog, dezbatere şi construcţie.

„Astăzi începe extinderea bazei de selecție pentru viitoarea elită politică a României. Avem cu toții misiunea de a atrage, de a aduce lângă noi oameni competenți și de a-i convinge de valorile social-democrate. Vom fi deschiși tuturor celor care doresc să aibă o contribuție în domeniile acoperite de departamente, către tineri – pentru că avem tineri mulți în rândurile noastre, către intelectuali – pentru că avem oameni care pot susține dialogul la cote înalte, către elitele tehnice, culturale și artistice ale țării – pentru că vor găsi în noi interlocutori dedicați”, a declarat Fifor care privește PSD drept soluţia pentru România.

„România are nevoie de social-democrație! Suntem mulți, suntem bine pregătiți, suntem puternici! PSD înseamnă peste cei cinci sute de mii de membri de partid și milioanele de simpatizanți ori susținători ai noștri, un bazin de resursă umană de cea mai bună calitate, pe care niciun alt partid din România nu îl are. Au trecut doi ani de când programul nostru de guvernare care spunea românilor <Îndrăznește să crezi> este aplicat și produce rezultate, doi ani de guvernare a țării sub cel mai teribil asediu. Dar nu am cedat și am arătat românilor că PSD este un partid responsabil, care îi respectă pe toți cetățenii acestei țări, indiferent de opțiunea politică a acestora. Toate aceste reușite se văd, se simt în buzunarele oamenilor, în afacerile companiilor. Salariile, pensiile, alocațiile sociale – sunt consistent și real mai mari, urmare a majorărilor aplicate, așa cum ne-am angajat în față românilor. Guvernele noastre au fost guverne ale construcției! Cifrele sunt clare și nu mint! Avem cel mai mare ritm de creștere din Europa al unei economii. Partidul Social Democrat nu a fost nicicând mai unit și mai puternic. Cu cât a fost lovit mai tare din exterior și din păcate, în ultimul timp și din interior, cu atât a demonstrat maturitate și forţă necesare pentru a continuă bătălia, pentru prosperitatea românilor.”, a conchis preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Fifor.