Unde merg arădenii în concediu?

Consultantul nostru pe probleme de turism, Ema Boita, reprezentanta Agenţiei Emma Voyage din Arad, str. Cocorilor nr. 44, ne-a prezentat cele mai căutate destinaţii de vacanţă ale arădenilor, conform vânzărilor din acest început de an.

Turcia rămâne cea mai căutată destinaţie, datorită zborurilor charter din Arad, dar și pentru raportul excelent calitate-preț și diversitatea serviciilor oferite de complexele hoteliere. Şi datorită recăpătării climatului de stabilitate, vânzările către această destinație au cunoscut o creștere spectaculoasă în 2018, fiind așteptate încasări și mai mari în acest an.

Patru curse charter!

De pe Aeroportul Arad, în sezonul estival, vom fi patru curse charter. Pentru Antalya, în zilele de miercuri, joi și vineri, în perioada mai-septembrie, iar către Tunisia, în fiecare zi de miercuri, între 12 iunie şi 2 octombrie.

Iată şi câteva exemple: Turcia – Hotel Timo Resort 5* ultra all inclusive – 375 euro (hotel pentru vacanţe cu buget redus); Hotel Michel & Spa 5* ultra all inclusive – 480 euro (hotel doar pentru adulți, deschis recent);

Hotel Lonicera Resort 5* all inclusive – 495 euro (hotel recomandat pentru familiile cu copii, plaja de nisip, intrarea lină în mare); Hotel Limak Limra Resort 5* ultra all inclusive – 589 euro (locaţie minunată, munte cu mare); Hotel Belconti Resort 5* ultra all inclusive – 615 euro (hotel pe plajă, teritoriu mare cu verdeaţă); Hotel Port Nature Luxury Resort 5* – ultra all inclusive – 645 euro (hotel cu servicii de calitate, băuturi internaţionale în meniu); Hotel Miracle Resort 5* ultra all inclusive – 695 euro (hotel renovat recent, pe plaja de nisip); Tunisia – Hotel Magic Venus Beach Aquasplash 4* all inclusive – 425 euro (recomandat familiilor cu copii, cu aquaparc); Hotel Sentido Phenicia 4* all inclusive – 465 euro (hotel pe plajă); Hotel Magic Life Africana 5* all inclusive – 594 euro (hotel renovat recent, cu multă verdeaţă); Hotel Movenpick Resort Marine&Spa 5* all inclusive – 525 euro (recomandat, exclusivitate, plajă proprie cu nisip); Hotel Jaz Tour Khalef 5* all inclusive – 550 euro (hotel pe plajă cu nisip, teritoriu foarte frumos); Hotel Iberostar Averroes 5* all inclusive – 485 euro.

„Cu un buget între 375-600 euro, un turist își poate face o vacanță în regim all inclusive turcesc sau tunisian, în preț intrând transportul cu avionul, bagaje de mână şi de cală, transferurile, precum şi asistenţa turistică în limba română. Tarifele sunt pentru primele sau ultimele plecări, pentru o altă perioadă vă rugăm să ne solicitaţi la adresa de email: turism@emmavoyage.ro sau la telefon:0723-333575” – spune Ema Boita.

Alte destinaţii de vacanță

Pe lângă cele două destinaţii, se cumpără pachete turistice şi pentru Grecia, Egipt, Spania, dar există un interes crescut pentru destinațiile exotice, gen Thailanda, Maldive, Republica Dominicană, Mexic şi Cuba.