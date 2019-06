UniCredit Bank oferă o dobândă totală de 3,5% pe an pentru depozitele nou atrase în lei la șase luni constituite prin canale digitale*

Concret, în cadrul acestei campanii, clienţii persoane fizice pot beneficia de dobânda totală de 3,5% pe an pentru depozitele nou constituite la UniCredit Bank în perioada 22 mai 2019 – 22 august 2019, exclusiv prin intermediul aplicaţiilor Online Banking** sau Mobile Banking. Dobânda de 3,5% pe an se acordă, în condițiile campaniei, pentru depozitele constituite din sume nou atrase, în limita unei valori cumulate de 1.000.000 lei pe client, ulterior prelungirii la scadență dobânda aplicată fiind cea în vigoare la data prelungirii. Depozitele care intră sub umbrela noii campanii nu pot fi constituite din sume ce provin din alte depozite sau din conturi de economii în lei deschise la UniCredit Bank la data campaniei și nu pot fi depozite ajunse la scadență care au fost prelungite automat.

“Rămânem consecvenți poziționării noastre, de a fi banca pentru lucrurile care contează pentru clienții noștri, și strategiei băncii, prin care vrem să încurajăm populația să economisească și să adopte mijloacele moderne de lucru cu banca. În acest spirit, lansăm o nouă campanie de depozite cu dobândă atractivă pe piața bancară”, a declarat Septimiu Postelnicu, Vicepreședinte Executiv Divizia Retail în cadrul UniCredit Bank.

Această nouă campanie se integrează în strategia de digitalizare a UniCredit Bank, în contextul căreia clienţi care dețin deja produse din oferta băncii de tipul produsului GeniusCont și folosesc lunar Mobile Banking și/sau Online Banking au numeroase extra-beneficii, precum accesul la Happy Hour Exchange Rate***, bani înapoi pentru plata facturilor*** sau o dobândă dedicată pentru depozite constituite prin aceste aplicații.

Mai multe detalii sunt disponibile în secţiunea dedicată din cadrul https://www.unicredit.ro şi secţiunea Comisioane, dobanzi si documente utile .

********************************************************************************

* Dobânda totală de 3,5% pe an este formată din dobânda de 1,7 % pe an și un bonus de dobândă de 1,8 pe an, pentru depozitele nou atrase în lei la șase luni constituite prin canale digitale și care îndeplinesc condițiile de participare la campanie și de oferire a bonusului de dobândă.

** Instrument de plată cu acces la distanță, care se bazează pe o soluție informatică de tip Internet banking

*** Facilități oferite în cadrul ”Programul de Beneficii GeniusCont” pe o perioadă anunțată de bancă, conform condițiilor disponibile pe www.unicredit.ro , secțiunea Documente Utile. Curs publicat de BNR – cursul de schimb calculat și publicat de către BNR, în fiecare zi bancară, la ora 13, pe baza cotațiilor pieței valutare.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi:

UniCredit Bank, Departamentul Identitate şi Comunicare

Ioana Ursu, ioana.ursu@unicredit.ro , 0723.653.072