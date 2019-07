Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, locul unde te întâlneşti cu calitatea şcolii

Lengel Robert, student la specializarea psihologie a UVVG Arad. A ales această universitate, după ce a văzut la prietenii săi care erau deja studenţi aici, satisfacţia împlinirii visului de a învăţa într-un mediu universitar serios, cu profesori dedicaţi.

“De ce aş spune altceva decât ceea ce mi se întâmplă cu adevărat? M-a atras din prima zi această universitate, iar parcursul studiilor mi-a demonstrat că se practică un învăţământ mai serios decât la alte universităţi. Avem profesori dedicaţi, care ne răspund cu mare deschidere la toate întrebările din timpul orelor, dar şi după cursuri, ne explică în detaliu la orice probleme care ne par nouă mai dificile. Sunt foarte bine pregătiţi profesional”, spune Robert.

Pentru Claudiu Cighirean, un tânăr cu un parcurs profesional mai nonconformist, dar în pas cu lumea de astăzi, UVVG Arad reprezintă locul care asigură pregătirea pentru orice job ulterior. A fost student pentru prima dată prin anii 2000 şi a studiat Finanţe-contabilitate a UVVG Arad în sistemul ante-Bologna. În anul IV, ultimul an de studii din acest sistem, a urmat o altă cale, înainte de a-şi susţine examenul de licenţă. După mai mulţi ani a revenit la UVVG, unde şi-a finalizat studiile şi s-a înscris la cea de-a doua facultate.

“Am revenit la UVVG Arad anul trecut, m-am înscris în ultimul an după noul format de studii, adică în anul III licenţă şi acum sunt licenţiat în Finanţe-contabilitate. Pentru că lucrez la o mare companie, m-am gândit să continui pregătirea profesională pe partea de training. De aceea m-am înscris şi la a doua facultate, Comunicare şi relaţii publice, tot la UVVG Arad. Am recomandat şi altor cunoscuţi UVVG Arad, pentru că are o gamă foarte diversificată de materii şi ajută foarte mult în orice job ai dori să te angajezi ulterior”, afirmă Claudiu.

Ramona Fritea este studentă la UVVG, specializarea Psihologie şi mărturiseşte că odată ce a trecut pragul acestui spaţiu academic, a simţit că a intrat într-o atmosferă familiară, alături de ceilalţi studenţi şi de cadrele didactice.

“Am găsit aici tot ceea ce îmi este de folos în pregătirea psihologică, pedagogică, didactică şi practică. Sigur că îndemn toţi tinerii să vină la UVVG Arad, pentru că vor descoperi aici un învăţământ modern, eficient, centrat pe studenţi, cu cadre didactice foarte bine pregătite”, afirmă Ramona.