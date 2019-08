UNTOLD 2019: Concerte memorabile, 4 zile de distracție, 10 scene și peste 372.000 de participanți

În perioada 1-4 august, Cluj Napoca a fost gazda celei de-a cincea ediții a festivalului UNTOLD care a adunat peste 372.000 de participanți care au dansat și și-au adunat amintiri pline de voie bună alături de cei mai mari DJ ai momentului.



„Full House” – așa se poate denumi cea de-a patra seară a festivalului UNTOLD unde participanții s-au înghesuit pentru a lua parte la show-ul cântărețului britanic, Robbie Williams, a veteranului David Guetta, a numărului unu mondial în topul Dj-ilor – Martin Garrix, și a lui Ummet Ozcan.

Pus pe șotii, starul britanic nu doar că a cântat de excepție, ci și-a demonstrat calitățile de entertainer live în fața unui stadion arhiplin. Pe lângă interacțiunile cu mulțimea, a versurilor adaptate și a duetului cu tatăl său, Robbie Williams a invitat o spectatoare – Monica – pe scenă și i-a dedicat o serenadă.

„Great to see you again Romania. Emotional x”, a scris Robbie Williams pe Facebook.