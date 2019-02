UNTOLD 2019, prima serie de artiști: Bastille, David Guetta, Martin Garrix

Cea de-a cincea ediție UNTOLD se va desfășura la Cluj între 1-4 august. Martin Garrix, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Timmy Trumpet, Bastille, James Arthur, Oscar and the Wolf, Loco Dice, Andy C și Solomun sunt doar o parte din artiștii care vor urca pe scenele UNTOLD 2019.

Ediție aniversară: 5 ani de UNTOLD

Pentru 2019, organizatorii festivalului UNTOLD pregătesc ediția aniversară de cinci ani, care va depăși toate experiențele trăite de fanii evenimentului în primele patru ediții. Devenit un fenomen internațional și unul dintre evenimentele muzicale ale anului de la care nu trebuie să lipsești, UNTOLD aduce în acest an, pe cele 9 scene amplasate în perimetrul festivalului, peste 200 de artiști internaționali.

Primii artiști anuntați în line-up-ul festivalului sunt: Martin Garrix, David Guetta, Dimitri Vegas&Like Mike, Timmy Trumpet, Bastille, James Arthur, Oscar and The Wolf, Loco Dice, Solomun, Andy C, Borgore, Chase&Status, Boris Brejcha, Rusko, Tale of US și Sub Focus B2B Wilkinson, Pendulum DJ Set B2B Friction, Camo&Krooked Live.

Scena Alchemy adresează comunității sale primul val de headlineri care vor ghida muzical în 2019, deja legendara experiență alchimică de la scena „laborator”. Cu interes specific pe subcultura muzicii bass cu influențe edm, trap și new wave hip-hop, UNTOLD Alchemy îi anunță pe o parte dintre maeștri experimentului din acest an: Andy C – Extended Set, Borgore, Chase&Status DJ Set, Rusko, Camo & Krooked Live, Sub Focus B2B Wilkinson, Pendulum DJ Set B2B Friction.

Scena Galaxy își dezvăluie o parte din super-stelele care vor lumina călătoria intergalactică din cadrul festivalului UNTOLD, ediția 2019. Realizând pe parcursul a 4 nopți o mișcare revoluționară în jurul soarelui, orbita UNTOLD Galaxy unește cultura techno-underground cu noile valuri de muzică house. Dintre reprezentanți amintim primele nume sonore, precum: Loco Dice, Boris Brejcha, Solomun și Tale of Us.

Preț special la abonamente

Organizatorii anunță că până luni, 25 februarie, ora 14:00, se mai pot cumpăra abonamente la prețul special de 119 euro + taxe. După această dată prețul abonamentelor vor fi 129 de euro + taxe.