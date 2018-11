Următorul obiectiv: Top 30 ATP!

ARAD. Tenismanul arădean Marius Copil, care a jucat în ultimul act al turneului ATP 500 de la Basel, unde a fost învins de Roger Federer, a scris pe Instagram, că speră ca anul viitor să ajungă în top 30 ATP.

„Turneul de la Basel a fost ultimul din anul acesta pentru mine. A fost un an greu, cu multe încercări, dar asta m-a ambiţionat şi mai mult să îmi ating obiectivele. Am obţinut victorii importante şi sunt bucuros că am reuşit, după turneul de la Basel, să depăşesc cea mai bună clasare din cariera mea şi să ajung pe locul 60 în clasamentul ATP. Vă mulţumesc din suflet pentru toate mesajele frumoase şi pentru susţinerea necondiţionată. Le citesc de fiecare dată şi sunt mândru să fiu urmărit de asemenea oameni frumoşi. Pentru anul viitor îmi doresc să vă scriu un nou mesaj de mulţumire din postura unui jucător aflat în Top 30”, a scris Copil, pe Instagram.

Tenismenul Marius Copil a urcat, după Basel, 33 de poziţii în clasamentul ATP, până pe locul 60, cu 888 puncte, iar de luni a atins un nou maxim: 57 mondial.