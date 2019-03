USR a ajuns și la Beliu

BELIU. O nouă filială USR Arad s-a constituit în județ. Este vorba despre filiala din comuna Beliu. La evenimentul de vineri, 1 martie, au participat președintele organizației județene, Vlad Botoș, deputatul USR Sergiu Vlad, vicepreședintele Ion Stan, împreună cu colegi din organizațiile locale din zonă.

Președinte al USR Beliu a fost aleasă doamna Adriana Berariu, o arădeancă ce după 13 ani trăiți în Spania a ales să se reîntoarcă în țară. „La Beliu avem o filială formată majoritar din doamne și domnișoare, o filială plină de energie pozitivă, compusă din oameni care s-au săturat să stea deoparte”, a punctat Vlad Botoș.

Adriana Berariu, președinte USR Beliu a subliniat: „Numai prin implicare putem să ajungem să trăim mai bine, să aducem și la noi bunăstarea pe care am văzut-o prin alte țări. Ne-am lăsat conduși de alții vreme de 30 de ani, am plecat de acasă și acum e vremea să schimbăm lucrurile. Împreună cu ceilalți colegi din organizație, cu ajutorul colegilor de la Arad și din comunele apropiate, ne pregătim să schimbăm felul în care suntem conduși, felul în care sunt folosite fondurile. Trebuie ca cetățenii să fie cei care spun unde se duc banii, care sunt proiectele de care au ei cea mai mare nevoie. Am ales USR tocmai pentru calitatea oamenilor pe care i-am găsit aici, oameni onești, harnici și pricepuți în meseria lor. Aici vocea fiecărui membru contează, de aceea creștem și suntem tot mai prezenți în mijlocul oamenilor, pentru a influența în bine propriile noastre comunități.”