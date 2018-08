USR anunță: un milion de semnături

Tot mai multe semnături adunate în campania „Fără Penali în funcții publice” a celor de la USR. Potrivit ultimelor date, cei din Uniunea Salvați România ar fi reușit să adune 1 milion de semnături. „Ele provin de la români din cele mai mari orașe, dar și din cele mai mici comune și sate din țară. Din Japonia până pe coasta de vest a Statelor Unite, din țările nordice până în Africa de Sud. Astăzi, 1 milion de români din întreaga lume spun: «Fără Penali» în funcții publice. În ultimele cinci luni am vorbit cu cetățeni de toate vârstele. Toți au semnat cu furie, încredere sau speranță. În ultimele cinci luni am simțit că cetățenii vor să-și facă vocea auzită, iar primul strigăt este prin mesajul inițiativei «Fără Penali». Astăzi, 1 milion de români consideră că România trebuie guvernată altfel, mai responsabil și mai atent. Împreună suntem o forță și împreună putem salva România. În cele cinci luni de campanie, au fost implicați peste 5.000 de voluntari din toate colțurile României și din Diaspora care s-au alăturat demersului de a face cunoscut mesajul inițiativei: România are nevoie de oameni integri la conducere”, spun cei din USR Arad.

Aportul artiștilor

USR-iștii au ținut să amintească și de implicarea a nu mai puțin de 80 de artiști din întreaga țară care au adunat semnături, „schimbând scena cu strada”. Nu doar actorii au fost alături de cei de la USR ci și voluntarii au primit ajutor de la farmaciști, pensionari și bloggeri care au ieșit în Piața Universității.

Potrivit Legii 189/1999, inițiativa are nevoie de 500.000 de semnături, dintre care 20.000 să provină din cel puțin 21 de județe din țară, strânse în șase luni de la publicarea în Monitorul Oficial. „Inițiativa «Fără Penali»îndeplinește ambele condiții și va ajunge în Parlament după ce semnăturile vor fi validate de primării. Succesul strângerii celor 1 milion de semnături se datorează sprijinului și implicării membrilor Uniunea Salvați România – USR, grupului Rezistența, Forumului Democrat al Germanilor din România și a numeroase ONG-uri și grupuri civice din România”, mai spun cei din USR.