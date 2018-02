USR: „Aplicația pentru sesizări a Primăriei Arad are efect numai pe monitor”

„Recent, administrația locală a avut ideea unei aplicații online, unde arădenii pot reclama diverse probleme pe care le observă, pentru a fi ulterior analizate și soluționate de cei abilitați și plătiți pentru aceasta. Deoarece în foarte scurt timp harta orașului s-a umplut de puncte roșii, primăria a reacționat prompt: a scris un răspuns celor care au trimis sesizările, cu promisiunea că le va avea în vedere, iar apoi le-a colorat în verde și le-a atribuit statutul „Soluționat”, deși rezolvarea era departe de a se fi înfăptuit”, explică USR-iştii.

Răzvan Anghel, vicepreședinte USR Arad: „Inițial m-a bucurat aplicația, un mecanism modern, prin care cetățenii pot cere serviciilor primăriei să-și facă treaba. Am și notificat anumite probleme, așteptând reacția autorităților, cu speranța că măcar în parte, ele vor fi rezolvate. Cel mai mult am sperat ca strada unde locuiesc în cartierul Grădiște și unde suntem taxați de 8 ani cu impozite aferente zonei B, să primească trotuare și asfalt. Am fost așadar bucuros, intrând pe aplicație și văzând că sesizarea mea a fost soluționată, însă noroiul e tot acolo, iar valoarea impozitului nu s-a modificat. Am înțeles atunci că așa rezolvă primăria problemele, pe hârtie sau mai nou, pe monitor”.