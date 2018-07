USR Arad: „Autoritățile locale au interpretat eronat o lege”

„Pentru a strânge semnături în cadrul campaniei ”Fără Penali în funcții publice”, USR Arad a amplasat un cort în fața magazinului Ziridava, pe domeniul public al municipiului Arad. Anterior montării, am solicitat în scris autorităților locale avizul pentru ocuparea spațiului public. În urma scurgerii fără răspuns a celor 30 de zile necesare, am luat act de acordul tacit prevăzut de lege și am procedat la instalarea cortului.

După ce acesta a stat pe domeniul public vreme de trei luni, Poliția locală – departament în cadrul Primăriei Municipiului Arad – a sancționat USR Arad cu amendă în sumă de 1.000 de lei pentru amplasarea ilegală a respectivului cort, motivând faptul că îi lipsește autorizația de construire. În cadrul aceluiași proces verbal de contravenție, primarul Gheorghe Falcă dispune personal, cu nume și prenume scrise citeț, măsura desființării cortului în termen de 48 de ore.

Noi, cei de la USR Arad, atât la momentul inițial cât și ulterior, nu am găsit nicio prevedere legală prin care un cort să aibă nevoie de o asemenea autorizație de construire. Mai mult, nu am putut identifica vreun precedent unde un alt cort sau construcție similară să fi avut nevoie de ea, deși zeci de asemenea corturi au fost folosite în campania „Fără penali” și sute sunt folosite la diverse manifestări și evenimente, în toată țara. Singura concluzie pe care o putem trage, referitoare la reacția autorităților locale din municipiul Arad, este că au interpretat eronat o lege, că buna credință a lipsit cu desăvârșire, iar în final că s-a comis un abuz.

În virtutea celor de mai sus, USR Arad a atacat în instanță proces verbal, urmând ca judecata să aibă loc în toamnă, conform termenului stabilit. Deoarece această plângere contravențională nu bloca automat măsura desființării cortului, am deschis în paralel o a doua acțiune, pentru a opri demolarea, până când justiția va stabili dacă cortul a fost sau nu amplasat ilegal. Această a doua acțiune a fost cea pierdută de USR, iar în consecință primăria a demolat cortul, înainte ca instanța să decidă dacă are sau nu dreptate. Așadar am pierdut acțiunea pentru blocarea demolării, nu pe cea privitoare la legalitatea amplasării cortului și a sancțiunii primite, așa cum a comunicat Primăria Arad în mod mincinos și cu un profund dispreț față de realitate și față de cetățeni.

USR va demonstra toate cele menționate mai sus în instanță și astfel vom dovedi locuitorilor municipiului Arad modul arbitrar în care este administrat orașul: prevederi legale inexistente sunt inventate pentru a servi interese sau capricii ale unor persoane sau grupări politice, iar instituțiile din subordinea primăriei sunt folosite discreționar.

Îi vom aștepta în continuare pe arădenii care doresc să spună NU politicienilor certați cu legea, în fața magazinului Ziridava. Ceea ce contează pentru noi este ca vocile celor onești să ajungă, prin semnarea inițiativei „Fără Penali în funcții publice”, în fața unei clase politice care a uitat de ei”, se arată în Comunicatul USR Arad.